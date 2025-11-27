Энергетика, транспорт, ЖКХ: Правительство РК расширяет совместные программы с МФО

В Правительстве состоялось заседание Координационного совета по сотрудничеству Правительства РК с международными финансовыми организациями.

В заседании приняли участие представители Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Евразийского банка развития, Исламского банка развития.

По поручению Главы государства Координационный совет возглавил Премьер-министр. В состав Совета также включены заместитель руководителя Администрации Президента РК Ерболат Досаев, председатель Агентства РК по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев.

Фото: primeminister.kz

Открывая работу заседания, Премьер-министр Олжас Бектенов отметил стратегическую роль международных финансовых институтов в реализации структурных реформ и внедрении передовых практик, направленных на качественный рост экономики.

— Переформатирование работы Координационного совета и механизмов взаимодействия с международными финансовыми организациями проводится по прямому поручению Президента страны. Это подчеркивает тот уровень внимания, которое государство уделяет сотрудничеству с авторитетными финансовыми институтами. У нас много совместно реализованных успешных проектов. Уверен, что можно сделать намного больше. Потенциал страны серьезный, и с вашей поддержкой, я думаю, мы сможем его в полной мере реализовать, — подчеркнул Олжас Бектенов.

На повестке — вопросы наращивания участия международных финансовых организаций в проектах, оказывающих мультипликативный эффект на экономику страны. Рассмотрены конкретные инициативы в области развития государственно-частного партнерства, вопросы самостоятельного привлечения средств регионами страны, а также ряд совместных с МФО проектов по дальнейшему раскрытию транспортного потенциала, масштабированию программ финансовой поддержки микро-, малого и среднего предпринимательства.

По вопросу применения механизма ГЧП отмечена новая редакция Закона «О государственно-частном партнерстве», нацеленная на внедрение механизма «программного ГЧП» для повышения качества проектов, сокращения сроков планирования и бюджетных расходов посредством оптимизации ряда процедур. Совместно с МФО на сегодня реализуются семь масштабных проектов в сферах энергетики, здравоохранения, образования, водоснабжения и транспорта.

Фото: primeminister.kz

В целом, заключено свыше 1 100 договоров ГЧП (включая завершенные), на общую сумму 2,7 трлн тенге. Представитель Международной финансовой корпорации в Казахстане Зафар Хашимов озвучил предложения касательно дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы, процедуры конкурсного отбора проектов, а также активного продвижения инвестиционных возможностей РК на международных площадках.

— Азиатский банк развития является партнером Казахстана и готов поддерживать Правительство в инициативах, в том числе по улучшению условий для государственно-частного партнерства. Значимым шагом мы считаем определение пула проектов государственно-частного партнерства. Это помогает привлекать надежных инвесторов, что способствует усилению конкуренции на казахстанском рынке. Такой подход соответствует ранее данным рекомендациям АБР. Мы высоко оцениваем проактивную роль Центра ГЧП в продвижении этого важного этапа, — отметил директор представительства АБР Утсав Кумар.

Заместитель главы ЕБРР в РК Аскар Намазбаев поднял вопросы бюджетирования валютных рисков, сокращения административных барьеров, использования механизмов ГЧП при реализации инфраструктурных проектов и др.

С комментариями по поднятым вопросам выступили заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, заместитель Руководителя Администрации Президента РК Ерболат Досаев.

Премьер-министр обозначил важность партнерства с международными финансовыми институтами в сфере ЖКХ, в том числе в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», а также в области развития цифровых технологий и внедрения искусственного интеллекта.

В ходе рассмотрения механизма самостоятельного привлечения финансирования для инвестиционных проектов городов республиканского значения участниками заседания отмечена последовательная работа Правительства по укреплению бюджетной самостоятельности регионов. Ряд налоговых поступлений передан с республиканского на местный уровень.

Фото: primeminister.kz

В новом Бюджетном кодексе закреплены нормы, расширяющие финансовые полномочия местных бюджетов и повышающие их устойчивость. Возможность прямого заимствования средств международных финансовых институтов на сегодня имеется у Алматы. Подтверждение международным агентством Fitch кредитного рейтинга города на уровне «BBB+» также обеспечивает благоприятные условия для привлечения внешнего финансирования. Представители МФК и ЕБРР выразили готовность оказать поддержку в реализации экологических проектов Алматы.

Внимание уделено программе капитальных вложений НК «КТЖ» посредством привлечения заемного финансирования по инвестиционным гарантиям Всемирного банка. Предусмотрены реконструкция, восстановление и ремонт сети ж/д путей, приобретение электроподвижного состава, включая локомотивы и пассажирские вагоны. Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Андрей Михнев отметил важность усиления транзитного потенциала страны и выразил готовность оказать всестороннюю поддержку данной программе.

Обсуждены вопросы сотрудничества НИХ «Байтерек» и АБР в рамках программы «Өрлеу», направленной на стимулирование предпринимательской деятельности. По данной программе в следующем году планируется выделить дополнительные средства на финансирование МСБ по льготной ставке. Это обеспечит создание новых рабочих мест в регионах.

Правительство поддерживает крупные проекты, нацеленные на рост экономики и развитие экспортного потенциала страны, которые развивают вокруг себя пояс малого и среднего предпринимательства. При этом МСБ — основной источник занятости населения. В этой связи, как отметил Премьер-министр, широкий охват мерами поддержки МСБ остается приоритетом для государства. Поэтому важно не упускать из фокуса внимания данное направление работы.

— Президент и Правительство уделяют большое внимание эффективному взаимодействию с международными финансовыми организациями. Это позволяет государству реализовывать крупные проекты, рационально используя бюджетные возможности. У вас глобальное присутствие, вы видите, как те или иные вопросы решаются в разных государствах. Поэтому если будут рекомендации касательно улучшения бизнес-климата, привлечения инвестиций и других вопросов экономического плана, мы с удовольствием их примем. В целом, Правительство настроено на конструктивную работу со всеми финансовыми институтами, — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам заседания Премьер-министр поручил руководителям государственных органов усилить контроль за качественной реализацией и целевым использованием займов от финансовых институтов. Министерству национальной экономики и другим структурам — проработать все высказанные инициативы и рекомендации.