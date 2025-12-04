Арт-монумент против пьяного вождения установили в ВКО

По инициативе полиции на обочине дороги установили девятиметровую конструкцию в форме бутылки. Внутри — настоящие искореженные автомобили, участвовавшие в серьезных авариях. Монумент стал своеобразным «наставником» для водителей, напоминая о последствиях управления транспортом в состоянии опьянения.

— Монумент создан не ради эффекта или яркой картинки. Он показывает реальность. Одно неверное решение может превратить поездку в трагедию. Последствия нарушений ПДД всегда предсказуемы, и наша задача — донести это до каждого, — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Фото: ДП ВКО

В ведомстве подчеркивают, что внутри конструкции размещены машины, разрушенные в ДТП, которые можно было предотвратить.

— Эти автомобили — не макеты. Это реальные транспортные средства, побывавшие в тяжелых авариях. Мы хотим, чтобы водитель, проезжая мимо, на секунду задумался - стоит ли рюмка человеческой жизни, — отметили в департаменте.

По словам полицейских, проект направлен на формирование культуры трезвого вождения и осознания личной ответственности каждого участника дорожного движения.

Фото: ДП ВКО

— Авария — это не внезапность и не «несчастливый день». В большинстве случаев ДТП — прямое следствие нарушений. Трезвость за рулем — это не ограничение, а элементарное условие безопасности, — подчеркнули в ведомстве.

В полиции добавили, что подобные визуальные напоминания позволяют по-новому взглянуть на проблему и помогают предотвратить трагедии на дорогах региона.

Ранее сообщалось, что в Лисаковске водитель погиб при попытке скрыться от полиции. По предварительным данным, его до этого уже привлекали к ответственности за вождение в состоянии опьянения.