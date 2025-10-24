Армянское издание назвало Токаева «мостом мира» между Баку и Ереваном

По данным издания, позитивные сдвиги, наблюдаемые в последние месяцы между Арменией и Азербайджаном, являются результатом не только политической воли сторон, но и посреднических усилий ряда государств, среди которых особенно выделяется Казахстан.

Автор материала Мктрич Исраелян подчеркивает, что Касым-Жомарт Токаев проявил себя как «уравновешенный и конструктивный лидер», для которого установление мира на Южном Кавказе — часть евразийской безопасности.

Отмечается, что Токаев «никогда не руководствовался голыми политическими расчетами, а стремился найти решения, приносящие долгосрочную выгоду всем сторонам», в частности, поддерживая инициативы по открытию транзитных дорог между Азербайджаном и Арменией.

По мнению автора, активное участие Казахстана способствует снижению напряженности и укреплению доверия в регионе. Кроме того, подчеркивается практическое сотрудничество между странами — в частности, поставки казахстанской пшеницы, которые укрепляют продовольственную стабильность Армении.

— Образ Токаева можно назвать спокойным, но мощным мостом, по которому и Ереван, и Баку могут идти к миру, — пишет Zarkerak.am.

Как отмечается, Армению и Казахстан связывают исторические, культурные и экономические общности, которые сегодня выходят на новый уровень благодаря инициативной и сбалансированной политике Токаева.

— Но самое главное — он показал, что даже в сложных геополитических условиях можно сохранять человеческое тепло и конструктивный подход, руководствуясь идеей мира. Пример Токаева доказывает: настоящий лидер — это не тот, кто проводит линию раздела интересов, а тот, кто строит мост между нами, — отмечает автор.

