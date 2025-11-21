Армия Израиля сообщила об обнаружении туннеля длиной 7 км на юге сектора Газа

— Это один из самых протяженных и сложных туннелей, обнаруженных в секторе Газа. В длину он превышает 7 км и пролегает на глубине до 25 м. Внутри туннеля было оборудовано около 80 бункеров, включая командные пункты, используемые высшим командованием террористического режима ХАМАС для хранения оружия, долгосрочного пребывания и планирования террористических атак против военнослужащих Армии обороны Израиля, — говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

По информации израильских военных, «среди высокопоставленных командиров ХАМАС, использовавших этот туннель, был командир бригады «Рафах» ХАМАС Мухаммед Шабане».

В пресс-службе отметили, что туннель был прорыт «недалеко от Филадельфийского коридора» близ границы с Египтом, «под густонаселенным районом». Подземный маршрут проходит «под гражданскими объектами, включая комплекс Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ [БАПОР], мечети, больницы, детские сады и школы», добавили в ведомстве.

По информации военных, в туннеле несколько лет находились похищенные радикалами останки израильского военнослужащего Хадара Голдина, погибшего в бою в Газе в ходе операции «Нерушимая скала» в 2014 году. Гроб с его телом был возвращен в Израиль из сектора Газа 9 ноября в рамках реализации первого этапа мирного плана американского президента Дональда Трампа.

Ранее Human Rights Watch обвинила Израиль в военных преступлениях. Организация сообщает, что спустя 10 месяцев десятки тысяч палестинцев не могут вернуться в свои дома на Западном берегу: въезд обратно остается закрытым, а сотни построек разрушены.