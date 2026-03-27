07:21, 27 Март 2026 | GMT +5
Армия Израиля сообщила о масштабной серии ударов по центру Тегерана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила масштабную серию ударов по центру Тегерана, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— Некоторое время назад Армия обороны Израиля завершила масштабную серию ударов по инфраструктуре иранского режима в самом центре Тегерана, — говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отложил возможные удары США по энергетической инфраструктуре Иран до 6 апреля 2026 год, сославшись на продвижение в переговорах о прекращении конфликта.