    07:21, 27 Март 2026 | GMT +5

    Армия Израиля сообщила о масштабной серии ударов по центру Тегерана

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила масштабную серию ударов по центру Тегерана, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Фото: Анадолы

    — Некоторое время назад Армия обороны Израиля завершила масштабную серию ударов по инфраструктуре иранского режима в самом центре Тегерана, — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отложил возможные удары США по энергетической инфраструктуре Иран до 6 апреля 2026 год, сославшись на продвижение в переговорах о прекращении конфликта.

    Сара Болат
    Сара Болат
