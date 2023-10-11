Армия Израиля нанесла удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа

За сутки армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла более 450 ударов по позициям ХАМАС. Также вчера сообщалось о том, что армия обороны Израиля атаковала дом командующего военным крылом движения ХАМАС Мохаммеда Дейфа, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

Местонахождение самого Дейфа неизвестно, считается, что он может скрываться в лабиринтах туннелей на территории Газы.

- ЦАХАЛ в третий раз за 24 часа продолжает наносить массированные удары по сектору Газа; десятки истребителей нанесли более 200 ударов по целям в Аль-Фуркане. Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане, – говорится в сообщении армии.

Из-за конфликта более 263 тысяч человек покинули свои дома в секторе Газа.

По последним данным, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли 1200 человек. Среди палестинцев погибли 900 человек, около половины из них – женщины и дети, еще 4 500 человек получили ранения. На Западном берегу реки Иордан погиб 21 палестинец, десятки получили ранения.

Напомним, что на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива. Недавно Египет закрыл переход на границе с сектором Газа.

Сегодня ожидается, что Лига арабских государств проведет экстренное заседание по ситуации в секторе Газа.