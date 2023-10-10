Египет закрыл переход на границе с сектором Газа

Израиль сообщил о том, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на египетской границе с сектором Газа фактически закрыт, передает агентство Kazinform.

Как сообщает агентство BBC, армия обороны Израиля изменила свои рекомендации палестинцам, желающим покинуть сектор Газа. Ранее военные Израиля рекомендовали палестинцам выходить через единственный переход, контролируемый Египтом. Сейчас переход фактически закрыт. Известно, что окрестности контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе сектора Газа и Египта подверглись авиаудару.

Также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что все ее запасы медикаментов в секторе Газа израсходованы.

Кроме того, 13 объектов ВОЗ подверглись нападению после вторжения ХАМАС.

Фото: bbc.com

Напомним, что на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики. Вчера ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива.

На данный момент израильская армия продолжает атаковать позиции ХАМАС в секторе Газа. Военные советуют жителям Палестины бежать в Египет.

Стало известно, что Лига арабских государств проведет экстренное заседание по ситуации в секторе Газа 11 октября.