Израиль назвал число погибших иностранцев в ходе конфликта в секторе Газа

По данным израильских медицинских служб, с момента начала нападения ХАМАС на юг Израиля погибло более 900 человек, включая более 100 тел, найденных в Беэри после противостояния с заложниками между боевиками ХАМАС и израильскими силами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Были убиты десятки иностранцев. Некоторые иностранцы имеют двойное израильское гражданство. Вот что известно на данный момент о погибших и захваченных иностранных гражданах в регионе:

Таиланд: 12 погибших, 11 заложников.

США: 11 погибших, остальные пропали без вести.

Непал: 10 погибших.

Аргентина: 7 погибших, 15 пропавших без вести.

Украина: 2 погибших.

Франция: 2 погибших, 14 пропавших без вести.

Россия: 1 погиб, 4 пропали без вести.

Великобритания: 1 погиб, 1 пропал без вести.

Канада: 1 погиб, 3 пропали без вести.

Камбоджа: 1 погибший.

Германия: несколько заложников.

Бразилия: 3 пропали без вести.

Чили: 2 пропали без вести.

Италия: 2 пропали без вести.

Парагвай: 2 пропали без вести.

Перу: 2 пропали без вести.

Танзания: 2 пропали без вести.

Мексика: 2 заложника.

Колумбия: 2 заложника.

Филиппины: 1 заложник, 6 пропали без вести.

Панама: 1 пропал без вести.

Ирландия: 1 пропал без вести.

Тем временем министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа сообщило, что число погибших в результате воздушных атак Израиля на территорию возросло до 704 человек, в том числе 143 детей и 105 женщин. В результате нападений были ранены около 4000 других палестинцев. Израильские силы ночью атаковали четыре машины скорой помощи к востоку от города Хан-Юнис, а бомбардировка города Бейт-Ханун привела к выводу из строя единственную больницу.

В свою очередь, палестинское министерство здравоохранения в секторе Газа призвало к открытию «безопасного коридора для обеспечения доставки срочной медицинской помощи» в больницы, которые сейчас переполнены убитыми и ранеными.

- По-прежнему наблюдается нехватка электроэнергии для работы системы здравоохранения. Это угрожает жизни всех больных и раненых людей, — добавило министерство здравоохранения в отдельном заявлении.

Напомним, что на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты, и в настоящее время боевые действия на территории Израиля не ведутся. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики. Вчера ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива.

На данный момент израильская армия продолжает атаковать позиции ХАМАС в секторе Газа. Военные советуют жителям Палестины бежать в Египет.

Стало известно, что Лига арабских государств проведет экстренное заседание по ситуации в секторе Газа 11 октября.