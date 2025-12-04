Армения ввела квоту на экспорт драгоценных металлов

Согласно решению, принятому 4 декабря на заседании правительства Армении, квота будет действовать в течение шести месяцев и распространяться на поставки в третьи страны. Ограничения охватывают ювелирные изделия, а также продукцию из золота и серебра, изготовленную местными мастерами.

Документ вступает в силу с 5 декабря и будет действовать до 5 июня 2026 года. Указанная мера направлена на регулирование внешней торговли, повышение прозрачности экспортных операций и предотвращение неконтролируемого вывоза сырья и готовых ювелирных изделий за пределы страны.

Напомним, что в Казахстане ранее были утверждены правила ввоза на территорию РК из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также вывоза из Казахстана в эти страны драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.

Ранее также сообщалось, что в Кыргызстане ввели временный запрет на экспорт из страны лома и отходов черных металлов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.