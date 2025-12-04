РУ
    15:45, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Армения ввела квоту на экспорт драгоценных металлов

    В Армении введена временная квота на экспорт драгоценных металлов и изделий, покрытых драгоценными металлами, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на news.am.

    Фото: armenpress.am

    Согласно решению, принятому 4 декабря на заседании правительства Армении, квота будет действовать в течение шести месяцев и распространяться на поставки в третьи страны. Ограничения охватывают ювелирные изделия, а также продукцию из золота и серебра, изготовленную местными мастерами.

    Документ вступает в силу с 5 декабря и будет действовать до 5 июня 2026 года. Указанная мера направлена на регулирование внешней торговли, повышение прозрачности экспортных операций и предотвращение неконтролируемого вывоза сырья и готовых ювелирных изделий за пределы страны.

    Напомним, что в Казахстане ранее были утверждены правила ввоза на территорию РК из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также вывоза из Казахстана в эти страны драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.

    Ранее также сообщалось, что в Кыргызстане ввели временный запрет на экспорт из страны лома и отходов черных металлов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. 

     

