Армения введет выплату в 500 тысяч драмов за рождение каждого ребенка

Инициатором соответствующего законопроекта выступает Министерство труда и социальных вопросов Армении. В настоящее время государственная поддержка дифференцирована и за рождение первого и второго ребенка выплачивается по 300 тыс. драмов (около 790 долларов), за третьего и четвертого — 1 млн драмов (примерно 2 600 долларов), начиная с пятого — 1,5 млн драмов (около 3 900 долларов).

В министерстве уточнили, что с 1 января 2026 года право на получение единовременной выплаты будет предоставляться только детям, имеющим гражданство Армении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что параллельно правительство Армении предлагает сохранить ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. драмов (130 долларов) на каждого ребенка до достижения им шестилетнего возраста. Общий объем такой поддержки составляет 3,6 млн драмов (около 9 400 долларов), а с учетом единовременной выплаты — 4,1 млн драмов (более 10 700 долларов) на одного ребенка.

Отмечается, что с 2021 года число рождений третьих и последующих детей увеличилось на 45% — с 8,3 тыс. до более чем 12,4 тыс.

Ранее сообщалось, что численность постоянного населения Армении по состоянию на 1 июля 2025 года составила 3 млн 84 тыс. человек.