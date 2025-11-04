РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:35, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Армения рассматривает участие США в строительстве железной дороги TRIPP

    Возможное участие США в строительстве железной дороги в рамках проекта TRIPP находится в стадии обсуждения. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян, выступая на Международном форуме «Построение мира и многостороннего сотрудничества» в Ереване, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: arminfo

    — В настоящее время мы ведем переговоры с американскими партнерами о строительстве железной дороги, которая соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Почему именно с США? Потому что этот проект является неотъемлемой частью инициативы TRIPP, — отметил глава правительства.

    Ранее директор Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Брендан Ханрахан во время сентябрьской встречи с вице-премьером Армении Мгером Григоряном заявил, что Вашингтон планирует выделить Армении 145 млн долларов на реализацию проекта TRIPP.

    Кроме того, как сообщалось Армения готова обеспечить транзит грузовых автомобилей из Турции в Азербайджан и планирует наладить транзит товаров из России по железной дороге в Армению через территорию Азербайджана.

    Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе государственного визита в Казахстан сообщил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана. Первым товаром, перевезенным по этому маршруту, стала казахстанская пшеница.

    Вслед за этим премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за содействие в урегулировании транзитного вопроса с Баку.

    Мирас Куандыков
    Автор
