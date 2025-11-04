Армения рассматривает участие США в строительстве железной дороги TRIPP

— В настоящее время мы ведем переговоры с американскими партнерами о строительстве железной дороги, которая соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Почему именно с США? Потому что этот проект является неотъемлемой частью инициативы TRIPP, — отметил глава правительства.

Ранее директор Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Брендан Ханрахан во время сентябрьской встречи с вице-премьером Армении Мгером Григоряном заявил, что Вашингтон планирует выделить Армении 145 млн долларов на реализацию проекта TRIPP.

Кроме того, как сообщалось Армения готова обеспечить транзит грузовых автомобилей из Турции в Азербайджан и планирует наладить транзит товаров из России по железной дороге в Армению через территорию Азербайджана.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе государственного визита в Казахстан сообщил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана. Первым товаром, перевезенным по этому маршруту, стала казахстанская пшеница.

Вслед за этим премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за содействие в урегулировании транзитного вопроса с Баку.