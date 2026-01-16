Армения раскрыла сумму американских вложений в «Маршрут Трампа»

Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга, на данный момент американская сторона уже направила 140 млн долларов на подготовительный этап проекта.

— Что касается инвестиций американской стороны: на данный момент, насколько мне известно, уже выделено 140 млн долларов на подготовительный этап проекта. Объемы последующих инвестиций будут зависеть от формирования конкретных проектов. Это вопрос предварительных расчетов, однако очевидно, что речь идет о значительных инвестициях, — заявил глава правительства, комментируя возможные объемы вложений США в проект TRIPP, в рамках которого американской стороне предоставляется 74% доли.

В рамочном соглашении по проекту TRIPP отмечается, что распределение долей между сторонами напрямую связано с объемом инвестиций. При этом Никол Пашинян подчеркнул, что на данном этапе назвать точную сумму будущих вложений невозможно.

По его словам, в рамках проекта, в частности, потребуется строительство новых железнодорожных линий, однако для определения необходимых затрат необходимы детальные технико-экономические расчеты.

Ранее сообщалось, что Армения и США создадут компанию TRIPP Development Company для реализации транзитных маршрутов на территории Республики Армения.