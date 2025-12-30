Армения и Турция отменят визовый сбор для владельцев дипломатических паспортов

Согласно обоснованию проекта, подготовленного Министерством иностранных дел Армении, стороны достигли договоренности о взаимном предоставлении электронных виз без взимания госпошлины. Нововведение вступит в силу с 1 января 2026 года.

Отмечается, что электронная виза (e-visa) будет выдаваться сроком до 21 дня и распространяться исключительно на владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Размер визового сбора составит ноль процентов.

