Армения и Турция отменят визовый сбор для владельцев дипломатических паспортов
Ереван и Анкара договорились упростить визовый режим для обладателей дипломатических, служебных и специальных паспортов. Решение было принято в рамках договоренностей, достигнутых между специальными представителями двух стран по процессу нормализации двусторонних отношений, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Panarmenian.net.
Согласно обоснованию проекта, подготовленного Министерством иностранных дел Армении, стороны достигли договоренности о взаимном предоставлении электронных виз без взимания госпошлины. Нововведение вступит в силу с 1 января 2026 года.
Отмечается, что электронная виза (e-visa) будет выдаваться сроком до 21 дня и распространяться исключительно на владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Размер визового сбора составит ноль процентов.
Ранее сообщалось, что в Армении озвучили сроки начала строительства проекта «Маршрут Трампа».