телерадиокомплекс президента РК
    22:49, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Армения и Турция отменят визовый сбор для владельцев дипломатических паспортов

    Ереван и Анкара договорились упростить визовый режим для обладателей дипломатических, служебных и специальных паспортов. Решение было принято в рамках договоренностей, достигнутых между специальными представителями двух стран по процессу нормализации двусторонних отношений, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Panarmenian.net.

    Армения и Турция
    Фото 1News.az

    Согласно обоснованию проекта, подготовленного Министерством иностранных дел Армении, стороны достигли договоренности о взаимном предоставлении электронных виз без взимания госпошлины. Нововведение вступит в силу с 1 января 2026 года.

    Отмечается, что электронная виза (e-visa) будет выдаваться сроком до 21 дня и распространяться исключительно на владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Размер визового сбора составит ноль процентов.

    Ранее сообщалось, что в Армении озвучили сроки начала строительства проекта «Маршрут Трампа».

