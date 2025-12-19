Архитекторы разъяснили, почему Казгосцирк нуждается в модернизации

Объект был построен в 1962–1972 годах, рассчитан на 2160 зрителей, а последний капитальный ремонт здесь проводился более десяти лет назад.

Как отметил директор цирка Максат Жаиков, учреждению требуется комплексная модернизация, а не «точечный ремонт»: устаревшие инженерные системы и большие теплопотери создают дискомфорт, особенно зимой, в том числе на детских новогодних представлениях, когда зрителям важно находиться в тёплом фойе. По его словам, часть оборудования выработала ресурс, и сегодня фактически работает лишь один агрегат, мощности которого недостаточно.

Необходимость реконструкции подтверждает и проверка управления строительства Алматы: специалисты выявили скрытые дефекты инженерных сетей, кровли и конструкций.

При этом, подчёркивают в акимате, исторический облик цирка будет полностью сохранён: фасад, декоративные элементы и уникальные материалы останутся без изменений, включая оригинальное напольное покрытие в фойе. Работы планируют сосредоточить на обновлении коммуникаций, а также замене окон, дверей и кровли. Отдельный блок предусмотрен с учётом специфики объекта — модернизация помещений для содержания животных.