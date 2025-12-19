РУ
    16:42, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Архитекторы разъяснили, почему Казгосцирк нуждается в модернизации

    В акимате Алматы разъяснили необходимость модернизации Казахского государственного цирка — здания, включенного в государственный список памятников истории и культуры, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    Фото: акимат Алматы

    Объект был построен в 1962–1972 годах, рассчитан на 2160 зрителей, а последний капитальный ремонт здесь проводился более десяти лет назад.

    Как отметил директор цирка Максат Жаиков, учреждению требуется комплексная модернизация, а не «точечный ремонт»: устаревшие инженерные системы и большие теплопотери создают дискомфорт, особенно зимой, в том числе на детских новогодних представлениях, когда зрителям важно находиться в тёплом фойе. По его словам, часть оборудования выработала ресурс, и сегодня фактически работает лишь один агрегат, мощности которого недостаточно.

    Необходимость реконструкции подтверждает и проверка управления строительства Алматы: специалисты выявили скрытые дефекты инженерных сетей, кровли и конструкций.

    При этом, подчёркивают в акимате, исторический облик цирка будет полностью сохранён: фасад, декоративные элементы и уникальные материалы останутся без изменений, включая оригинальное напольное покрытие в фойе. Работы планируют сосредоточить на обновлении коммуникаций, а также замене окон, дверей и кровли. Отдельный блок предусмотрен с учётом специфики объекта — модернизация помещений для содержания животных.

    Динара Жусупбекова
