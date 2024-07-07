Арестован еще один известный казахстанский певец

Известный казахстанский певец Абдижаппар Алкожа судом Алматинской области арестован на 10 суток за неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительного органа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, 6 июля полицейскими остановлена автомашина Toyota Camry. При проверке установлено, что водитель находился за рулём авто будучи лишенным права управления транспортным средством.

- При доставлении авто на штрафстоянку, подъехала автомашина KIA Carnival, пассажир которой, гражданин М. (Абдижаппар Алкожа - прим.ред) начал препятствовать оформлению нарушителя, оказывая давление на сотрудников полиции. При пресечении неправомерных действий правонарушитель проявил активное неповиновение сотрудникам полиции. Мужчина доставлен на медосвидетельствование, результаты которого показали «среднюю» степень алкогольного опьянения, - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

В результате, за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления, водитель Toyota Camry взят под административный арест сроком на 10 суток. Решением суда пассажир KIA Carnival Абдижаппар Алкожа за неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительного органа также арестован на 10 суток.

Ранее на 15 суток был арестован известный певец Кайрат Нуртас за дебош в самолете. Его оппонента также взяли под стражу на 10 суток.