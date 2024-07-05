Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток

В специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны вынесли вердикт по делу казахстанского певца Кайрата Нуртаса, передает корреспондент агентства Kazinform.

Суд постановил арестовать на 15 суток казахстанского певца. Ему предъявлено обвинение по статье 434, части 2 КоАП «Мелкое хулиганство, совершенное повторно в течение года». Отбывать наказание он будет в Шымкенте.

Кроме того, дело по статье 73 КоАП «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» прекращено в связи с примирением сторон.

Ранее следствие установило, что 4 июля около 20:00 часов между Кайратом Айдарбековым (Нуртасом — прим.ред.) и его другом Асылбеком Беккайыровым произошел конфликт на борту самолета, летевшего из Алматы в Астану. В результате словесной перепалки певец нанес ему удар в область головы. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что здоровью пассажира был причинен легкий вред.

Ранее полиция возбудила дело в отношении казахстанского певца Кайрата Нуртаса по факту мелкого хулиганства и умышленного причинения легкого вреда здоровью.