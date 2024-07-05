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    17:32, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Драка в самолете: арестован друг Кайрата Нуртаса

    наручники, кісен, полиция, задержание
    Фото: Kazinform

    Асылбек Беккайыров, устроивший дебош с казахстанским певцом Кайратом Нуртасом в самолете, привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Его дело было рассмотрено Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Алматы.

    Судом установлено, что 4 июня Беккайыров, находясь на борту самолета по направлению Алматы-Астана, устроил словесный конфликт, перешедший в драку с известным певцом А. (Кайратом Айдарбековым - прим.ред.). В ходе драки он выражался нецензурной бранью. Своими действиями он проявил неуважение к обществу и нарушил общественный порядок.

    В суде Беккайыров вину не признал. 

    - Постановлением суда Б. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 434 КоАП и ему наложено административное взыскание в виде ареста сроком 10 суток. Постановление суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

    Ранее был арестован Кайрат Нуртас на 15 суток за дебош в самолете. В ходе суда Асылбек Беккайыров сообщил, что они друзья.

    Полиция до этого в отношении казахстанского певца возбудила дело по факту мелкого хулиганства и умышленного причинения легкого вреда здоровью. Но суд признал Кайрата Нуртаса виновным только по первой статье - «Мелкое хулиганство, совершенное повторно в течение года». Отбывать наказание певец будет в Шымкенте.

    Теги:
    Полиция Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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