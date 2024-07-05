Драка в самолете: арестован друг Кайрата Нуртаса

Асылбек Беккайыров, устроивший дебош с казахстанским певцом Кайратом Нуртасом в самолете, привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, передает корреспондент агентства Kazinform.

Его дело было рассмотрено Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Алматы.

Судом установлено, что 4 июня Беккайыров, находясь на борту самолета по направлению Алматы-Астана, устроил словесный конфликт, перешедший в драку с известным певцом А. (Кайратом Айдарбековым - прим.ред.). В ходе драки он выражался нецензурной бранью. Своими действиями он проявил неуважение к обществу и нарушил общественный порядок.

В суде Беккайыров вину не признал.

- Постановлением суда Б. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 434 КоАП и ему наложено административное взыскание в виде ареста сроком 10 суток. Постановление суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Ранее был арестован Кайрат Нуртас на 15 суток за дебош в самолете. В ходе суда Асылбек Беккайыров сообщил, что они друзья.

Полиция до этого в отношении казахстанского певца возбудила дело по факту мелкого хулиганства и умышленного причинения легкого вреда здоровью. Но суд признал Кайрата Нуртаса виновным только по первой статье - «Мелкое хулиганство, совершенное повторно в течение года». Отбывать наказание певец будет в Шымкенте.