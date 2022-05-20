20 Мая 2022 19:07

Арест депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена продлили еще на месяц

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген будет под арестом до 21 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу алматинского городского суда.

«Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании применения меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца удовлетворено. Срок содержания под стражей до 21 июня 2022 года», - сообщили в пресс-службе алматинского городского суда.

Ранее в отношении Кайрата Кудайбергена судом было санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток до вынесения постановления о квалификации деяния.

О задержании депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена стало известно 22 апреля.

В прокуратуре Алматы сообщали , что, по предварительным данным, Кайрат Кудайберген вместе с криминальным авторитетом «Диким Арманом» организовали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.