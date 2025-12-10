Арендное жилье в Алматы: акимат судится с более чем 230 участниками программы

На брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель акима города Алмасхан Сматлаев напомнил, что программа действует с 2019 года и направлена на поддержку работающей молодежи. Ее цель — предоставить доступное арендное жилье на льготных условиях и дать возможность молодым людям накопить первоначальный взнос для дальнейшей покупки собственного жилья.

По данным замакима, с 2019 по 2024 годы молодежи было предоставлено 4581 арендное жилье. В 2025 году истек срок действия договоров у 1050 квартир.

— Согласно условиям, арендное жилье предоставлялось на ограниченный период от трех до пяти лет, как временная поддержка, с обязательством со стороны получателя участвовать в ипотечных и жилищных программах с целью накопления денежных средств для последующего самостоятельного приобретения жилья. При заключении договоров арендаторы были уведомлены о временном характере предоставления жилья, а также о том, что по завершении срока аренды они обязаны освободить помещение в установленном законом порядке. Однако часть арендаторов не накопила первоначальный взнос или не воспользовалась доступными жилищными программами, — сказал Сматлаев.

В ходе проверок выявлены и нарушения: некоторые участники незаконно сдавали предоставленные им квартиры третьим лицам. В 2025 году было зафиксировано 160 случаев субаренды, из них 145 квартир уже освобождены.

На сегодняшний день из 1050 арендных квартир 820 освобождены добровольно, по оставшимся 230 ведутся судебные разбирательства, так как их нынешние жильцы уклоняются от выполнения условий договора.

Замакима также сообщил, что для участников программы предусмотрена возможность участия в ипотечной инициативе «Алматы жастары» для покупки жилья в Алматы или Алматинской области. На сегодня выдано 568 направлений в Отбасы банк, 406 участников прошли проверку платежеспособности, 162 признаны неплатежеспособными. До конца года участникам предоставлена дополнительная возможность повторно подать заявки — в рамках выделенного лимита на 200 займов.

