Акиматы закупят более 14 тысяч арендных квартир для социально уязвимых казахстанцев

— В плановом порядке реализуются мероприятия по развитию жилищного строительства. За 10 месяцев введено 14,6 млн кв. м, что на 4,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года, — отметил он на заседании Мажилиса.

По словам вице-премьера, для поддержки социально уязвимых слоев населения в текущем году предусмотрено приобретение акиматами более 14 тысяч арендных квартир на сумму более 222 млрд тенге.

Кроме того, для обеспечения жильем очередников регионам согласованы средства в объеме 140,2 млрд тенге на строительство и приобретение 11,2 тыс. кредитных квартир.

— Объем льготного кредитования посредством программ «Наурыз» и «Наурыз-Жұмыскер» увеличен в 2 раза. Общий объём кредитования доведен до 500 млрд тенге, — сообщил Канат Бозумбаев.

