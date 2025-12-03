РУ
    11:37, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Акиматы закупят более 14 тысяч арендных квартир для социально уязвимых казахстанцев

    Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал о мерах по обеспечению граждан жильем, передает корреспондент агентства Kazinform.

    квартиры
    Фото: Pexels

    — В плановом порядке реализуются мероприятия по развитию жилищного строительства. За 10 месяцев введено 14,6 млн кв. м, что на 4,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года, — отметил он на заседании Мажилиса.

    По словам вице-премьера, для поддержки социально уязвимых слоев населения в текущем году предусмотрено приобретение акиматами более 14 тысяч арендных квартир на сумму более 222 млрд тенге.

    Кроме того, для обеспечения жильем очередников регионам согласованы средства в объеме 140,2 млрд тенге на строительство и приобретение 11,2 тыс. кредитных квартир.

    — Объем льготного кредитования посредством программ «Наурыз» и «Наурыз-Жұмыскер» увеличен в 2 раза. Общий объём кредитования доведен до 500 млрд тенге, — сообщил Канат Бозумбаев.

    Ранее заместитель Премьер-министра рассказал, какие вопросы казахстанцы чаще всего адресуют государству.

    Регионы Казахстана Акимат Жилье Покупка жилья
    Карина Кущанова
    Автор
