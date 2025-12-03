Какие вопросы казахстанцы чаще всего адресуют государству

По его словам, в этом году избирателями было поднято 965 актуальных вопросов, охватывающих основные направления социально-экономического развития страны.

— Примерно половина обращений касалась реального сектора. Граждане поднимали вопросы в сфере сельского хозяйства, промышленности, строительства, природных ресурсов, экологии и транспорта. 31 процент вопросов относился к социальной сфере — это здравоохранение, социальная защита, образование, а также качество и доступность социальной инфраструктуры, — отметил заместитель Премьер-министра.

По данным Бозумбаева, 125 вопросов касались государственного регулирования и финансово-экономических вопросов, а 87 запросов относились к силовым структурам.

— Они включают вопросы укомплектованности личным составом, материально-технического обеспечения, общественной безопасности, а также модернизации пунктов пропуска и государственной границы. Структура обращений показывает, что они в основном направлены на решение задач развития экономики и социальной сферы, — сказал Канат Бозумбаев.

Отметим, сегодня депутаты Мажилиса заслушают информацию Правительства о результатах рассмотрения госорганами обращений граждан, поступивших в ходе выезда мажилисменов в регионы. Также рассмотрят проект Цифрового кодекса и законопроект «О профилактике правонарушений» с сопутствующими им поправками.



