    11:19, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Какие вопросы казахстанцы чаще всего адресуют государству

    На пленарном заседании Мажилиса заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал, с какими вопросами жители страны чаще всего обращаются к государственным органам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Канат Алдабергенович Бозумбаев
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По его словам, в этом году избирателями было поднято 965 актуальных вопросов, охватывающих основные направления социально-экономического развития страны. 

    — Примерно половина обращений касалась реального сектора. Граждане поднимали вопросы в сфере сельского хозяйства, промышленности, строительства, природных ресурсов, экологии и транспорта. 31 процент вопросов относился к социальной сфере — это здравоохранение, социальная защита, образование, а также качество и доступность социальной инфраструктуры, — отметил заместитель Премьер-министра.

    По данным Бозумбаева, 125 вопросов касались государственного регулирования и финансово-экономических вопросов, а 87 запросов относились к силовым структурам.

    — Они включают вопросы укомплектованности личным составом, материально-технического обеспечения, общественной безопасности, а также модернизации пунктов пропуска и государственной границы. Структура обращений показывает, что они в основном направлены на решение задач развития экономики и социальной сферы, — сказал Канат Бозумбаев.

    Отметим, сегодня депутаты Мажилиса заслушают информацию Правительства о результатах рассмотрения госорганами обращений граждан, поступивших в ходе выезда мажилисменов в регионы. Также рассмотрят проект Цифрового кодекса и законопроект «О профилактике правонарушений» с сопутствующими им поправками.

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
