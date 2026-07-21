Арбузы и дыни в Алматы проверили на нитраты и рассказали, безопасно ли их есть

С начала летнего сезона в Алматы не зарегистрировано ни одного случая пищевого отравления, связанного с употреблением бахчевых культур, в том числе арбузов и дынь. Специалисты продолжают проверки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на пресс-конференции региональной службы коммуникаций сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова. По ее словам, в летний период риск пищевых отравлений и острых кишечных инфекций традиционно возрастает. Высокая температура способствует быстрому размножению микроорганизмов, особенно при нарушении условий хранения, транспортировки и реализации продуктов.

Основными причинами пищевых отравлений в жаркое время года специалисты называют несоблюдение температурного режима хранения, санитарных требований при приготовлении и продаже продуктов, а также употребление просроченной или испорченной продукции. Кроме того, риск повышается при покупке продуктов в местах стихийной торговли, недостаточной обработке овощей, фруктов и ягод и несоблюдении правил личной гигиены.

Безопасно ли сейчас покупать арбузы и дыни

Особое внимание летом санитарные службы уделяют качеству бахчевых культур. В местах их массовой реализации специалисты регулярно отбирают образцы арбузов и дынь для лабораторных исследований.

В первую очередь продукцию проверяют на содержание нитратов. При необходимости также проводятся исследования на остатки пестицидов, содержание токсичных элементов, а также микробиологические и радиологические показатели. Все исследования выполняются в соответствии с техническими регламентами Евразийского экономического союза и санитарными требованиями Казахстана.

— По результатам лабораторных исследований, проведенных в этом году, превышений допустимого уровня нитратов в образцах арбузов и дынь не выявлено. Не зафиксировано и других несоответствий требованиям безопасности. Случаев пищевых отравлений, связанных с употреблением бахчевых культур, в Алматы в этом году также не зарегистрировано, — отметила спикер.

Фото: Региональная служба коммуникаций Алматы

Она также отметила, что лабораторный контроль распространяется как на местную, так и на привозную продукцию.

— Разделение на местную или привозную продукцию в данном случае не проводится. Проводится рандомный отбор с последующим направлением на лабораторное исследование. Что касается вопроса, можно ли сейчас употреблять эту продукцию, то положительных результатов лабораторных исследований, свидетельствующих о превышении ПДК (предельно допустимой концентрации), не зарегистрировано, — сказала она.

Как выбрать безопасный арбуз

Специалисты отмечают, что определить повышенное содержание нитратов по внешнему виду, запаху или вкусу невозможно. Не могут служить официальным подтверждением безопасности и бытовые нитратомеры, поскольку их показания зависят от температуры, места измерения и других факторов.

— Достоверно определить содержание нитратов можно только в аккредитованной лаборатории с использованием утвержденных методов исследования. Бытовой прибор может показать ориентировочный результат, но считать его окончательным нельзя. Поэтому покупателям прежде всего следует обращать внимание на место продажи, состояние плода и наличие документов на продукцию, — пояснила Асель Калыкова.

Покупателям рекомендуют приобретать арбузы и дыни только в магазинах, на рынках и других официальных торговых площадках. У продавцов должны быть документы, подтверждающие происхождение и безопасность продукции.

Не рекомендуется покупать бахчевые культуры вдоль автомобильных дорог и в местах несанкционированной торговли. Такая продукция может продаваться без сопроводительных документов, храниться с нарушениями, а также загрязняться пылью и выхлопными газами.

При выборе арбуза или дыни нужно проверить, чтобы плод был целым, без трещин, вмятин, повреждений, гнили и других признаков порчи. Покупать разрезанные плоды опасно: через поврежденную поверхность внутрь могут быстро проникнуть микроорганизмы.

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Перед употреблением арбуз или дыню необходимо тщательно вымыть под проточной водой. После разрезания плод следует хранить только в холодильнике и употребить как можно быстрее.

— Не стоит просить продавца вырезать кусочек арбуза для проверки спелости и не следует покупать уже разрезанные плоды. В жаркую погоду микроорганизмы на поврежденной поверхности размножаются особенно быстро. Даже качественный продукт может стать причиной отравления, если его неправильно перевозили, хранили или оставили надолго при комнатной температуре, — предупредила руководитель отдела контроля и надзора за объектами питания департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Кенжегуль Конысбаева.

В департаменте также подчеркнули, что плохое самочувствие после употребления арбуза или дыни не всегда свидетельствует о том, что причиной стала именно бахчевая продукция. Для установления источника заболевания специалисты проводят эпидемиологическое расследование, исследуют продукты и клинический материал, а также анализируют все обстоятельства произошедшего.

По словам специалистов, повышенное содержание нитратов может быть опасно для здоровья. В организме человека нитраты способны превращаться в нитриты, которые нарушают способность крови переносить кислород. Особенно уязвимы к их воздействию дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

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Симптомами возможного отравления могут быть тошнота, рвота, диарея, боли в животе, слабость, головная боль, головокружение и повышение температуры тела. В тяжелых случаях появляются затрудненное дыхание и посинение губ или кожи. При появлении подобных симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

В целях профилактики пищевых отравлений специалисты рекомендуют проверять сроки годности продуктов, соблюдать условия хранения скоропортящейся продукции, тщательно мыть руки, овощи, фрукты и ягоды, а также не употреблять продукты с признаками порчи или неприятным запахом.

Ранее вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов заявил, что наиболее безопасно употреблять арбузы и другие бахчевые культуры в период с конца июля по сентябрь.

Чем опасны ранние арбузы и дыни — читайте здесь.