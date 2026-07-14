Минсельхоз Казахстана рекомендует покупать арбузы с конца июля

Наиболее безопасно употреблять арбузы и другие бахчевые культуры в период с конца июля по сентябрь. Такую рекомендацию дал вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, сроки созревания бахчевых зависят от технологии выращивания.

— По технологии производства есть порядка четырех сортов по бахчевым. Первый - под пленкой. Второй - средний. Третий - поздний. И четвертый - круглогодичный. Более безопасно употреблять бахчевые в период с конца июля по сентябрь. В этот период они созревают без каких-либо добавок, удобрений и различных стимуляторов роста, — сообщил Азат Султанов.

Вице-министр отметил, что особенно этой рекомендации стоит придерживаться при покупке арбузов для детей.

При этом Султанов подчеркнул, что вся плодоовощная продукция, поступающая в Казахстан из других стран, проходит обязательный фитосанитарный контроль на отсутствие вредителей и заболеваний.

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