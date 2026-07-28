Apple вновь стала самой дорогой компанией мира

Apple в понедельник обогнала Nvidia по рыночной капитализации и впервые с апреля 2025 года заняла первое место среди самых дорогих компаний мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на СNBC .

Акции Nvidia, американского разработчика и проектировщика полупроводников, в понедельник подешевели на 5%, снизив стоимость компании до $4,77 трлн. Это связано с опасениями инвесторов из-за огромных расходов на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта.

В то же время акции Apple выросли на 1%, увеличив капитализацию компании до $4,95 трлн на фоне ожиданий квартального отчета, который будет опубликован в четверг. Ожидается, что компания впервые раскроет влияние глобального дефицита чипов памяти, вызванного ростом спроса на технологии искусственного интеллекта. Из-за этого дефицита Apple уже повысила цены на Mac и iPad в июне.

Nvidia удерживала статус самой дорогой компании мира с июня 2025 года, когда она сместила с первого места Microsoft. В октябре того же года капитализация Nvidia ненадолго превысила отметку в $5 трлн.

С начала 2026 года акции Nvidia выросли лишь на 4%, тогда как бумаги Apple прибавили 24%. Рост Apple поддержали инвесторы, которые положительно оценили более осторожный подход компании к затратам на искусственный интеллект: вместо масштабного строительства собственной инфраструктуры Apple предпочитает арендовать вычислительные мощности.

Ранее сообщалось, что Apple намерена инвестировать $30 миллиардов на производство чипов.