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    Apple инвестирует $30 миллиардов на производство чипов

    Apple планирует потратить более 30 млрд долларов в рамках соглашения о поставках чипов, достигнутого с компанией Broadcom, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

    Apple инвестирует 30 миллиардов долларов на производство чипов
    Фото: hothardware.com

    Apple заявила, что в рамках сделки будут поставляться радиочастотные чипы под названием FBAR filters, которые помогут устройствам Apple осуществлять беспроводную связь. Компания отметила, что работает над их разработкой совместно с Broadcom как минимум с 2023 года.

    Broadcom сообщила о заключении долгосрочного соглашения на поставку чипов для производителя iPhone до 2031 года. Кроме того, в рамках сделки Broadcom потратит 1,5 млрд долларов на расширение завода в городе Форт-Коллинс, штат Колорадо.

    В рамках достигнутого соглашения будет произведено не менее 15 млрд чипов. Эта инициатива является частью сотрудничества с администрацией президента США, направленного на увеличение доли чипов американского производства.

    Ранее сообщалось, что Apple представила обновленную Siri с функциями искусственного интеллекта.

    Технологии В мире Связь, ТВ, IT
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор