Apple инвестирует $30 миллиардов на производство чипов

Apple планирует потратить более 30 млрд долларов в рамках соглашения о поставках чипов, достигнутого с компанией Broadcom, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

Apple заявила, что в рамках сделки будут поставляться радиочастотные чипы под названием FBAR filters, которые помогут устройствам Apple осуществлять беспроводную связь. Компания отметила, что работает над их разработкой совместно с Broadcom как минимум с 2023 года.

Broadcom сообщила о заключении долгосрочного соглашения на поставку чипов для производителя iPhone до 2031 года. Кроме того, в рамках сделки Broadcom потратит 1,5 млрд долларов на расширение завода в городе Форт-Коллинс, штат Колорадо.

В рамках достигнутого соглашения будет произведено не менее 15 млрд чипов. Эта инициатива является частью сотрудничества с администрацией президента США, направленного на увеличение доли чипов американского производства.

Ранее сообщалось, что Apple представила обновленную Siri с функциями искусственного интеллекта.