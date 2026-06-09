Apple представила обновленную Siri с ИИ-функциями

Компания Apple на своей ежегодной конференции WWDC представила обновленную версию голосового помощника Siri с искусственным интеллектом, передает Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ .

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на The Wall Street Journal, новая разработка создана в сотрудничестве с Google и с помощью пользовательских данных может отвечать на более сложные вопросы и выполнять задания.

На презентации Apple показала, как Siri с ИИ может покупать билеты, планировать события, распознавать объекты на фотографиях и взаимодействовать с ними.

Компания также переработала дизайн и голос помощника, добавив настройки скорости речи и выразительности.

При этом доступ к новым функциям будет зависеть от региона, цены и возможностей устройства. Для некоторых функций, например генерации изображений, введены суточные лимиты, а расширенный доступ может быть доступен в подписке iCloud+.

Часть ИИ-возможностей сначала не будет работать в ЕС на iPhone и iPad, а в Китае их запуск отложен из-за регуляторных требований. Кроме того, самые продвинутые функции будут доступны только на новых устройствах Apple с современными чипами.

Также компания представила macOS 27 под названием Golden Gate: сначала бета-версию получат разработчики, затем — более широкий круг пользователей, а полноценный релиз ожидается осенью. Поддержка Siri с ИИ на английском языке появится в этом году.

Ранее сообщалось, что Apple готовит новую функцию защиты iPhone от уличных краж. Напомним, китайские ученые превратили сейсмограф в «стетоскоп» для слежения за китами.