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    Apple представила обновленную Siri с ИИ-функциями

    Компания Apple на своей ежегодной конференции WWDC представила обновленную версию голосового помощника Siri с искусственным интеллектом, передает Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ

    Apple представила обновленную Siri с ИИ-функциями
    Фото: pixabay

    Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на The Wall Street Journal, новая разработка создана в сотрудничестве с Google и с помощью пользовательских данных может отвечать на более сложные вопросы и выполнять задания.

    На презентации Apple показала, как Siri с ИИ может покупать билеты, планировать события, распознавать объекты на фотографиях и взаимодействовать с ними.

    Компания также переработала дизайн и голос помощника, добавив настройки скорости речи и выразительности.

    При этом доступ к новым функциям будет зависеть от региона, цены и возможностей устройства. Для некоторых функций, например генерации изображений, введены суточные лимиты, а расширенный доступ может быть доступен в подписке iCloud+.

    Часть ИИ-возможностей сначала не будет работать в ЕС на iPhone и iPad, а в Китае их запуск отложен из-за регуляторных требований. Кроме того, самые продвинутые функции будут доступны только на новых устройствах Apple с современными чипами.

    Также компания представила macOS 27 под названием Golden Gate: сначала бета-версию получат разработчики, затем — более широкий круг пользователей, а полноценный релиз ожидается осенью. Поддержка Siri с ИИ на английском языке появится в этом году.

    Ранее сообщалось, что Apple готовит новую функцию защиты iPhone от уличных краж. Напомним, китайские ученые превратили сейсмограф в «стетоскоп» для слежения за китами.

    Технологии Америка В мире ИИ
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор