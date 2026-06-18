Apple предупредила о повышении цен на свою продукцию

Уходящий с поста генерального директора Apple Тим Кук заявил о планах повысить цены на свою продукцию в связи с резким ростом стоимости используемых чипов памяти, передает агентство Kazinform.

Как заявил глава технологического гиганта газете The Wall Street Journal, повышение цен «неизбежно», поскольку ситуация с микросхемами памяти стала «неустойчивой».

— Мы делаем все возможное, чтобы смягчить последствия огромного повышения цен, которое ложится на нас, и пытаемся защитить наших клиентов от этого повышения, но ситуация стала неустойчивой, — сказал он.

Кук не уточнил сроки повышения цен и какие именно устройства будут затронуты. Также неясно, повлияет ли повышение цен на iPhone 18, запуск которого ожидается в сентябре.

Стремительный рост индустрии искусственного интеллекта привел к дефициту чипов памяти, которые используются в смартфонах и другой потребительской электронике. Расширение ИИ-центров обработки данных усилило конкуренцию за ограниченные поставки, что спровоцировало резкий рост стоимости компонентов. С конца 2025 года цены на них увеличиваются не менее чем на 50% ежеквартально.

Генеральный директор Apple Тим Кук, которого в сентябре после 15 лет во главе компании должен сменить Джон Тернус, заявил, что за всю свою карьеру в сфере поставок технологической электроники не сталкивался с подобным ростом цен. До прихода в Apple он работал в IBM и Compaq. Нынешнюю ситуацию Кук сравнил с «наводнением, которое случается раз в сто лет».

Комментарии Кука прозвучали после того, как другие технологические гиганты обратили внимание на проблемы в индустрии производства чипов.

В эксклюзивном интервью BBC в этом месяце компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая производит самые передовые чипы, разработанные такими компаниями, как Apple, Nvidia и AMD, не исключила повышения цен, поскольку инфляция привела к росту ее издержек.

Ранее в этом году компания Samsung заявила, что ожидает, что дефицит микросхем памяти приведет к повышению цен на электронные устройства.

Помимо растущего спроса на ИИ, война в Иране также нарушила глобальные поставки гелия — газа, имеющего решающее значение для производства полупроводников, что привело к увеличению стоимости компьютерных чипов.

iPhone 17 пользуется популярностью с момента запуска линейки в сентябре прошлого года. Продажи устройств Apple выросли на 17% за первые три месяца 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему способствовал высокий спрос в Китае.

В начале этого года компания повысила цену на свои компактные компьютеры Mac Mini примерно на 200 долларов.

Ранее Apple представила обновленную Siri с ИИ-функциями.