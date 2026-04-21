Тим Кук покидает пост СЕО Apple: кто такой Джон Тернус и что ждет компанию

Решение вступит в силу 1 сентября 2026 года. Совет директоров единогласно утвердил назначение Джона Тернуса, старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения, на пост генерального директора компании.

Тим Кук продолжит исполнять обязанности CEO до конца лета, работая в тесном сотрудничестве с Тернусом для обеспечения плавной передачи полномочий. После этого он займет должность исполнительного председателя совета директоров и сосредоточится на взаимодействии с госструктурами по всему миру.

Напомним, Кук присоединился к Apple в 1998 году и возглавил компанию в 2011 году. За время его руководства Apple значительно укрепила свои позиции на глобальном рынке. Рыночная капитализация компании выросла примерно с $350 млрд до $4 трлн, а годовая выручка увеличилась почти в четыре раза — до более чем $416 млрд к 2025 финансовому году.

Под его руководством Apple запустила новые категории продуктов, включая Apple Watch, AirPods и Apple Vision Pro, а также активно развивала сервисное направление — от iCloud и Apple Pay до Apple TV и Apple Music. Сегодня сервисный бизнес компании приносит более $100 млрд в год.

Джон Тернус работает в Apple с 2001 года. В 2021 году он вошел в высшее руководство как старший вице-президент по аппаратной инженерии.

За время своей карьеры он курировал создание и развитие продуктовых линеек, включая iPhone, Mac, iPad и Apple Watch. Тернус принимал участие в запуске новых устройств, таких как AirPods, а также последних поколений iPhone, включая линейку iPhone 17 и инновационные модели Pro, Pro Max и iPhone Air.

Особое внимание Тернус уделял повышению надежности и экологичности продукции. Под его руководством внедрялись новые материалы, включая переработанный алюминий и 3D-печатный титан, а также улучшались показатели ремонтопригодности устройств.

