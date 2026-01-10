Apple может представить первый складной смартфон уже в сентябре

По данным южнокорейской газеты «Чунан ильбо», в мае компания Samsung Display, начнет производство дисплеев для нового устройства Apple и станет единственным поставщиком экранов с таким форм-фактором.

Источники отмечают, что базовый план предполагает осенний анонс новинки, однако не исключается перенос запуска на более поздний срок. Для стартовой партии, как утверждается, предусмотрена поставка около 9 млн дисплейных панелей.

До этого Samsung Display представила обновленную модель OLED-дисплея для складных смартфонов, в которой линия сгиба стала менее заметной. В декабре Samsung Electronics начала продажи на внутреннем рынке Южной Кореи своего первого смартфона с тройным складыванием Galaxy Z TriFold. До этого, в сентябре 2024 года, китайская компания Huawei вывела на рынок первый в мире смартфон с аналогичной конструкцией — Huawei Mate XT.

Ожидается, что устройство Apple будет иметь более классический вариант конструкции и складываться только вдвое.

Ранее эксперты назвали необычные и инновационные девайсы, выпуск которых в ближайшие годы может изменить рынок потребительской электроники — от смарт-очков до бюджетных ноутбуков.