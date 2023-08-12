Апокалипсис на Гавайях: Десятки жертв, тысячи разрушенных зданий, миллиарды долларов на восстановление

ГОНОЛУЛУ. КАЗИНФОРМ – Число жертв беспрецедентных пожаров на Гавайях возросло до 67 человек - это самое смертоносное стихийное бедствие в истории штата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Сотни других людей считаются пропавшими без вести, поэтому число жертв может еще возрасти.

Комендантский час будет действовать в Лахайне ежедневно с 22:00 до 06:00 по местному времени, а некоторые из наиболее пострадавших частей города по-прежнему ограничены для поисково-спасательных служб.

Напомним, ранее сенатор США от штата заявил в социальных сетях, что Лахайна «почти полностью сожжена дотла».

Западный Мауи, где находится Лахайна, все еще остается без электричества и воды. Поисковые бригады находятся в районе и разыскивают пострадавших от лесных пожаров.

«Лахайна стала опустошенной зоной. Они [жители] увидят разрушения, каких они никогда не видели в своей жизни», — заявил губернатор Джош Грин, посетивший город после бедствия.— Будьте очень осторожны, будьте очень осторожны».

Он добавил, что потребуется много лет, чтобы возместить ущерб, причиненный пожарами на острове Мауи, многие люди остались без крова. В Лахайне, прибрежном городе с богатой историей, который ежегодно привлекает около двух миллионов туристов, было разрушено более 1 000 зданий.

В пятницу официальные лица округа Мауи также подтвердили еще 12 смертей в Лахайне.

Пожары на Мауи стали самым смертоносным стихийным бедствием на Гавайях, они даже затмили цунами 1960 года, который унес жизни 61 человека.

На Мауи действует шесть приютов для размещения людей, оставшихся без крыши над головой. Официальные лица заявили, что разрабатывают план размещения их в отелях и туристических объектах, сдаваемых в аренду.

На острове живет много богатых людей, в том числе основатель Amazon Джефф Безос. Он и его девушка Лорен Санчес пообещали выделить 100 миллионов долларов на помощь пострадавшим от пожара.

Голливудская звезда Джейсон Момоа, который является коренным гавайцем, также не остался равнодушным к трагедии. В своем официальном аккаунте в Instagram он сообщил подписчикам, как они могут поддержать народ Мауи в этот поистине тяжелый для них период.

«Мы опустошены и убиты горем за наших друзей на Мауи, которые пострадали от недавних пожаров», — написал Момоа в посте, призывая подписчиков направлять помощь в разного рода гуманитарные организации, пишет USA Today.

В начале этой недели известная американская телеведущая Опра Уинфри поучаствовала в сборе вещей первой необходимости для пострадавших от пожаров жителей Мауи. Уинфри, которая много времени проводит на Мауи, не только купила, но и лично участвовала в выдаче подушек, шампуня, подгузников, простыней и прочих вещей.

Американская икона бокса Флойд Мейвезер окажет помощь более чем 100 людям, пострадавшим от разрушительных лесных пожаров на Мауи. Он не только покроет расходы почти 70 семей, которые должны быть доставлены в безопасное место из Мауи в Гонолулу, но также обеспечит их жильем, едой и одеждой, пишет Daily Mail.

Напмним, беспрецедентные по масштабу пожары на гавайском острове Мауи и Большом острове начались во вторник вечером. Причина возникновения до сих пор неизвестна, но ураганный ветер и сухая погода помогли разжечь пламя.