    17:33, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Апелляция защиты и потерпевшего по делу Берденова отклонена

    Апелляционная коллегия городского суда рассмотрела жалобы сторон по делу Ернара Жиембая, осужденного за покушение на бывшего заместителя акима города Руслана Берденова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Kazinform

    По итогам заседания приговор оставлен без изменений.

    Обе стороны — защита и потерпевший — подали апелляции, требуя пересмотра приговора, однако с противоположных позиций.

    Сторона защиты Ернара Жиембая настаивала на смягчении наказания, прося заменить девятилетний срок лишения свободы на ограничение свободы. По словам адвокатов, их подзащитный не имел умысла на убийство и лишь хотел напугать Руслана Берденова.

    а
    Фото: Kazinform

    Потерпевшая сторона, напротив, требовала ужесточения наказания. Представитель защиты Руслана Берденова, заявил, что назначенный срок не соответствует тяжести совершенного преступления.

    Суд, рассмотрев доводы сторон, оставил их ходатайства без удовлетворения, сохранив приговор первой инстанции в силе.

    Напомним, инцидент произошел 21 апреля текущего года возле здания городского акимата Шымкента. По данным следствия, Ернар Жиембай выстрелил в Руслана Берденова, после чего был задержан на месте происшествия.

    ж
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    Межрайонный суд по уголовным делам признал Ернара Жиембая виновным по статье «Покушение на убийство» и приговорил к девяти годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.

    В конце августа Руслан Берденов покинул должность заместителя акима Шымкента по собственному желанию и в октябре был назначен руководителем Центра развития Алматы.

    Татьяна Корякина
