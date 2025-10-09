Апелляция защиты и потерпевшего по делу Берденова отклонена

По итогам заседания приговор оставлен без изменений.

Обе стороны — защита и потерпевший — подали апелляции, требуя пересмотра приговора, однако с противоположных позиций.

Сторона защиты Ернара Жиембая настаивала на смягчении наказания, прося заменить девятилетний срок лишения свободы на ограничение свободы. По словам адвокатов, их подзащитный не имел умысла на убийство и лишь хотел напугать Руслана Берденова.

Фото: Kazinform

Потерпевшая сторона, напротив, требовала ужесточения наказания. Представитель защиты Руслана Берденова, заявил, что назначенный срок не соответствует тяжести совершенного преступления.

Суд, рассмотрев доводы сторон, оставил их ходатайства без удовлетворения, сохранив приговор первой инстанции в силе.

Напомним, инцидент произошел 21 апреля текущего года возле здания городского акимата Шымкента. По данным следствия, Ернар Жиембай выстрелил в Руслана Берденова, после чего был задержан на месте происшествия.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Межрайонный суд по уголовным делам признал Ернара Жиембая виновным по статье «Покушение на убийство» и приговорил к девяти годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.

В конце августа Руслан Берденов покинул должность заместителя акима Шымкента по собственному желанию и в октябре был назначен руководителем Центра развития Алматы.