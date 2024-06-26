Апелляция по делу Бишимбаева: Байжанов просит суд отменить приговор

На заседании апелляционной инстанции в суде Астаны выступил осужденный Бахытжан Байжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Байжанов заявил, что его осудили незаконно.

— Уважаемая коллегия, сегодня вы имеете власть исправить эту ошибку и доказать, что наша система способна к справедливости, что она защищает, а не разрушает. Прошу вас внимательно пересмотреть факты моего дело. Прошу вас сделать все возможное, чтобы правосудие восторжествовало. Мои надежды и будущее моей семьи теперь ваших руках. Помогите восстановить мою веру в правосудие, поскольку я не совершал преступление и моя вина не доказана, — сказал он.

Осужденный попросил суд отменить приговор в полном объеме и направить дело на новое судебное разбирательство.

Ранее в суде Газымжанов сообщил, что обнаружил 20 нарушений, допущенных судом первой инстанции, и указал их в своей апелляции.

Напомним, что 13 мая 2024 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова.

Судья Айжан Кульбаева приговорила Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой. Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к 4 годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.

После оглашения приговора, в установленные сроки законом поступили апелляционные жалобы на приговор от осужденных и их защитников.