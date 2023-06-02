АО «КазТрансГаз Аймак» подключил к природному газу еще три села в Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К потребителям «голубого топлива» в Келесском районе Туркестанской области добавятся еще 1 500 жителей, передает МИА «Казинформ».

Получившим доступ к природному газу жителям сел Жанаконыс, Бесаул, Жамбыл-1 бесперебойное газоснабжение сегодня обеспечило АО «КазТрансГаз Аймак», дочерняя компания АО «НК «QazaqGaz».

Газ к селам будет подаваться с автоматической газораспределительной станций имени Гани Муратбаева.

Всего проложено более 15 км газопроводов, что позволило обеспечить доступ к природному газу 307 жилых домов данных населенных пунктов. Работы по газификации в сельском округе Кошкар Ата, куда входят эти три села, начались 2021 году.

Поздравляя сельчан с этим радостным событием, сотрудники АО «КазТрансГаз Аймак» раздали жителям памятки, где указаны правила по безопасному пользованию газом.

Всего в Келесском районе 83 населенных пункта, в которых проживает более 133 тысяч жителей. На сегодняшний день 63 населенных пункта уже газифицированы. До конца года газовики планируют подключить к «голубому топливу» еще 5 сел.

Туркестанский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» обслуживает более 11 000 км газопроводов и доставляет голубое топливо к более 212 тысяч абонентам области.