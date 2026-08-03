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    Антитеррористическое учение пройдет в Шардаре 3 августа

    В городе Шардара Туркестанской области 3 августа пройдет учебный эксперимент, организованный Шардаринским районным оперативным штабом, передает Kazinform.

    Антитеррористическое учение
    Фото: Антитеррористический центр РК

    Участники учения проведут тренировку по оперативному реагированию на возможные угрозы и различные варианты развития событий на уязвимых объектах.

    — Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям передвижения автотранспорта и населения. Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации, — сообщает Туркестанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

    Ранее антитеррористические учения прошли в Жезказгане.

    Учения Туркестанская область Терроризм
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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