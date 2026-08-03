Антитеррористическое учение пройдет в Шардаре 3 августа
В городе Шардара Туркестанской области 3 августа пройдет учебный эксперимент, организованный Шардаринским районным оперативным штабом, передает Kazinform.
Участники учения проведут тренировку по оперативному реагированию на возможные угрозы и различные варианты развития событий на уязвимых объектах.
— Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям передвижения автотранспорта и населения. Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации, — сообщает Туркестанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
Ранее антитеррористические учения прошли в Жезказгане.