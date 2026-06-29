Антитеррористические учения пройдут в Жезказгане
В Жезказгане 29–30 июня пройдут антитеррористические учения с временными ограничениями движения транспорта и передвижения граждан, передает агентство Kazinform.
— Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения, — подчеркнули в Улытауском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.
Напомним, казахстанцев предупредили об антитеррористических учениях.