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    Антитеррористические учения пройдут в Жезказгане

    В Жезказгане 29–30 июня пройдут антитеррористические учения с временными ограничениями движения транспорта и передвижения граждан, передает агентство Kazinform.

    Антитеррористические учения пройдут в Жезказгане
    Фото: Минобороны РК

    — Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения, — подчеркнули в Улытауском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

    Напомним, казахстанцев предупредили об антитеррористических учениях. 

    Учения Регионы Казахстана область Улытау Общество
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор