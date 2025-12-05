Антихамасовский лидер Яссер Абу Шабаб погиб на юге Газы

Палестинский полевой командир Ясир Абу Шабаб, возглавлявший группировку «Народные силы» и действовавший в районе Рафаха, погиб в результате вооруженного инцидента, произошедшего во время попытки урегулировать внутрисемейный конфликт. Об этом сообщили представители группировки и израильские СМИ в четверг.

Сообщается, что Абу Шабаб получил смертельное огнестрельное ранение, когда вмешался в спор между членами семейства Абу Сенейма. Группировка назвала «вводящими в заблуждение» сообщения, согласно которым к его смерти причастны боевики ХАМАС. Израильские СМИ ранее сообщали со ссылкой на источник в службах безопасности, что командир скончался от ранений в одной из больниц на юге Израиля, однако медучреждение это опровергло.

Абу Шабаб, выходец из бедуинского клана Тарабин, возглавлял одну из наиболее заметных антихамасовских групп, действующих на территориях, контролируемых израильской армией после достижения прекращения огня. Первоначально называвшаяся «Службой по борьбе с терроризмом», к маю этого года она стала известна как «Народные силы», представляя из себя хорошо вооруженную группировку численностью не менее 100 бойцов, действующая в контролируемых Израилем районах сектора Газа.

В июне премьер-министр Израиля Биньмин Нетаньяху подтвердил, что Израиль вооружал палестинские кланы, выступающие против ХАМАС, однако детали этой политики почти не раскрывались.

Группировка «Народные силы» заявила, что продолжит «путь Абу Шабаба» и будет «бороться с терроризмом» в Рафахе. Ранее она публиковала видео, на которых бойцы получают приказ провести зачистку районов города от предполагаемых боевиков ХАМАС.

ХАМАС, со своей стороны, заявил, что «судьба Абу Шабаба — это судьба каждого, кто предает свой народ», не взяв на себя ответственности за его ликвидацию. В прошлом движение обвиняло его в сотрудничестве с Израилем и в участии в хищениях гуманитарной помощи, что он отрицал.

Смерть Абу Шабаба может осложнить усилия Израиля по формированию альтернативных структур управления в южной части анклава. Палестинские аналитики считают, что этот инцидент усилит сомнения среди других антихамасовских групп относительно их «способности бросить вызов» движению, которое сохраняет влияние в секторе Газа несмотря на продолжающийся конфликт.

