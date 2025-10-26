РУ
    11:51, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Анель Ташбай завоевала «золото» на юношеских Азиатских играх

    Представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Анель Ташбай принесла стране пятую золотую медаль юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Фото: НОК

    Ташбай стала победительницей индивидуальной гонки с раздельным стартом. Спортсменка преодолела дистанцию за 17:06.05.

    Второе место заняла Аофей Син (Китай) — 17:25.08. Третьей стала Чин Лоу (Гонконг) — 17:40.41.

    Таким образом, в активе сборной Казахстана уже пять золотых медалей.

    Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по велоспорту выиграла «золото» юношеских Азиатских игр.

    Гульжан Тасмаганбетова
