11:51, 26 Октябрь 2025 | GMT +5
Анель Ташбай завоевала «золото» на юношеских Азиатских играх
Представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Анель Ташбай принесла стране пятую золотую медаль юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Ташбай стала победительницей индивидуальной гонки с раздельным стартом. Спортсменка преодолела дистанцию за 17:06.05.
Второе место заняла Аофей Син (Китай) — 17:25.08. Третьей стала Чин Лоу (Гонконг) — 17:40.41.
Таким образом, в активе сборной Казахстана уже пять золотых медалей.
Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по велоспорту выиграла «золото» юношеских Азиатских игр.