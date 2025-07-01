Анель Сақыш завершила выступление на этапе Кубка мира

Анель Сақыш уступила Ферузе Казаковой из Узбекистана со счётом 5:0 во второй день Кубка мира по боксу в Астане.

Бой в категории до 54 кг прошёл в упорной борьбе — Сақыш старалась сдерживать агрессивные атаки соперницы, но судьи единогласно отдали победу Казаковой.

Сегодня также выступят еще 5 боксеров Национальной сборной Казахстана.

Напомним, боксерша Виктория Графеева вышла в четвертьфинал Кубка мира по боксу. Также в четвертьфинал пробилась и Наталья Богданова.

Кроме того, бои казахстанцев на Кубке мира по боксу в Астане можно смотреть в прямом эфире.