14:38, 01 Июль 2025 | GMT +5
Анель Сақыш завершила выступление на этапе Кубка мира
Казахстанская спортсменка Анель Сақыш завершила выступление на этапе Кубка мира поражением от узбекской боксёрши, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Анель Сақыш уступила Ферузе Казаковой из Узбекистана со счётом 5:0 во второй день Кубка мира по боксу в Астане.
Бой в категории до 54 кг прошёл в упорной борьбе — Сақыш старалась сдерживать агрессивные атаки соперницы, но судьи единогласно отдали победу Казаковой.
Сегодня также выступят еще 5 боксеров Национальной сборной Казахстана.
Напомним, боксерша Виктория Графеева вышла в четвертьфинал Кубка мира по боксу. Также в четвертьфинал пробилась и Наталья Богданова.
Кроме того, бои казахстанцев на Кубке мира по боксу в Астане можно смотреть в прямом эфире.