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    14:38, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Анель Сақыш завершила выступление на этапе Кубка мира

    Казахстанская спортсменка Анель Сақыш завершила выступление на этапе Кубка мира поражением от узбекской боксёрши, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: НОК

    Анель Сақыш уступила Ферузе Казаковой из Узбекистана со счётом 5:0 во второй день Кубка мира по боксу в Астане.

    Бой в категории до 54 кг прошёл в упорной борьбе — Сақыш старалась сдерживать агрессивные атаки соперницы, но судьи единогласно отдали победу Казаковой. 

    Сегодня также выступят еще 5 боксеров Национальной сборной Казахстана.

    Напомним, боксерша Виктория Графеева вышла в четвертьфинал Кубка мира по боксу. Также в четвертьфинал пробилась и Наталья Богданова.

    Кроме того, бои казахстанцев на Кубке мира по боксу в Астане можно смотреть в прямом эфире.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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