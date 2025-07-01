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    20:53, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Наталья Богданова пробилась в четвертьфинал Кубка мира по боксу

    Казахстанские спортсменки Виктория Графеева и Наталья Богданова успешно начали выступление на этапе Кубка мира по боксу, который проходит в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Наталья Богданова пробилась в ¼ финала Кубка мира по боксу
    Фото: НОК

    В первый день соревнований Виктория Графеева провела напряжённый бой с японкой Аякой Тагути. Соперница яростно сопротивлялась, и победа далась непросто.

    — Это Кубок мира, здесь нет слабых, — сказала Графеева после боя. — Впереди ещё сложные поединки, и я готова. Спасибо тренерам и всем болельщикам. Моя семья в Алматы, но они поддерживают меня, как и весь Казахстан

    Наталья Богданова продолжила победную серию казахстанок, одолев Санамаче Чану Токчом из Индии. Бой выдался равным, однако в решающей фазе Богданова сумела преломить ход боя и одержать уверенную победу.

    Соревнования продлятся всю неделю. На ринг выйдут более 300 боксёров из 31 страны мира. Участие в международном турнире такого уровня даёт казахстанским спортсменам ценный соревновательный опыт, а тренерам — возможность протестировать тактику и подготовку перед ключевыми стартами сезона.

    Главным из них станет чемпионат мира по боксу среди мужчин и женщин, который пройдёт в сентябре 2025 года в Ливерпуле (Великобритания).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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