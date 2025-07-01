Наталья Богданова пробилась в четвертьфинал Кубка мира по боксу

В первый день соревнований Виктория Графеева провела напряжённый бой с японкой Аякой Тагути. Соперница яростно сопротивлялась, и победа далась непросто.

— Это Кубок мира, здесь нет слабых, — сказала Графеева после боя. — Впереди ещё сложные поединки, и я готова. Спасибо тренерам и всем болельщикам. Моя семья в Алматы, но они поддерживают меня, как и весь Казахстан

Наталья Богданова продолжила победную серию казахстанок, одолев Санамаче Чану Токчом из Индии. Бой выдался равным, однако в решающей фазе Богданова сумела преломить ход боя и одержать уверенную победу.

Соревнования продлятся всю неделю. На ринг выйдут более 300 боксёров из 31 страны мира. Участие в международном турнире такого уровня даёт казахстанским спортсменам ценный соревновательный опыт, а тренерам — возможность протестировать тактику и подготовку перед ключевыми стартами сезона.

Главным из них станет чемпионат мира по боксу среди мужчин и женщин, который пройдёт в сентябре 2025 года в Ливерпуле (Великобритания).