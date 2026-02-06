Американские инженеры приступили к изучению маршрута TRIPP в Армении

Как сообщили в американском посольстве в РА на своей странице в Facebook, в страну прибыла команда инженерно-консалтинговой компании AECOM для начала работ по исследованию участка, предназначенного для реализации проекта TRIPP.

В дипмиссии уточнили, что визит осуществляется в рамках американской инициативы по «Маршруту Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP). Специалисты AECOM проведут технико-экономическую оценку, а также подготовят предложения по проектированию железнодорожной и сопутствующей инфраструктуры на участке в Армении.

Ожидается, что реализация проекта будет способствовать долгосрочному экономическому росту РА, развитию транспортной взаимосвязанности и региональной интеграции.

Ранее сообщалось, что в ходе предстоящего визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению планируется подписание соглашений по ряду стратегических вопросов, о чем ранее сообщил президент США Дональд Трамп в социальных сетях Truth Social.