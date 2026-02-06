РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:33, 06 Февраль 2026

    Американские инженеры приступили к изучению маршрута TRIPP в Армении

    Техническая делегация США прибыла в Армению для изучения территории под проект «Маршрута Трампа» (TRIPP), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в американском посольстве в РА на своей странице в Facebook, в страну прибыла команда инженерно-консалтинговой компании AECOM для начала работ по исследованию участка, предназначенного для реализации проекта TRIPP. В дипмиссии уточнили, что визит осуществляется в рамках американской инициативы по «Маршруту Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP). Специалисты AECOM проведут технико-экономическую оценку, а также подготовят предложения по проектированию железнодорожной и сопутствующей инфраструктуры на участке в Армении. Ожидается, что реализация проекта будет способствовать долгосрочному экономическому росту РА, развитию транспортной взаимосвязанности и региональной интеграции. Ранее сообщалось, что, что в ходе предстоящего визита вице-президента США в Армению планируется подписание соглашений по ряду стратегических вопросов, о чем ранее сообщил президент США Дональд Трамп в социальных сетях Truth Social.
    Фото: Посольство США в Армении

    Армения Мировые новости США
    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
    Автор
