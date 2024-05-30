Алжир предлагает ООН принять меры, чтобы прекратить убийства в Рафахе

Алжир во вторник предложил проект резолюции Совета Безопасности ООН, который требует прекращения огня в секторе Газа, освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС, и призывает Израиль немедленно прекратить военное наступление на город Рафах на юге сектора Газа, передает корреспондент агентства Kazinform.

После состоявшегося во вторник закрытого заседания Совета Безопасности ООН по сектору Газа посол Алжира в ООН Амар Бенджама заявил, что целью этого шага было «остановить убийства в Рафахе».

В алжирском проекте текста, с которым ознакомилось агентство Reuters, используются самые резкие формулировки. В частности, предложенная резолюция «решает, что Израиль, оккупирующая держава, должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в Рафахе».

В тексте также цитируется постановление Международного Суда ООН, принятое на прошлой неделе. В нем Израилю предписывается немедленно прекратить военное наступление на Рафах, которое может поставить под угрозу уничтожение укрывающегося там гражданского населения. Постановление суда было принято по иску ЮАР, обвиняющей Израиль в геноциде.

- Это будет короткий, решающий текст, призванный остановить убийства в Рафахе, — заявил Бенджама.

Посол Алжира не сказал, когда резолюция может быть поставлена ​​на голосование, но дипломаты заявили, что СБ ООН может проголосовать по ней в течение нескольких дней.

Что говорят постоянные члены Совета Безопасности?

Белый дом заявил во вторник, что наступление Израиля на Рафах не представляет собой полномасштабную операцию, которая нарушает «красные линии», установленные президентом США Джо Байденом. Таким образом американская администрация дала понять, что не планирует менять свою политику в отношении Израиля.

Отвечая на вопрос о новом проекте резолюции Алжира, посол США Линда Томас-Гринфилд сказала: «Мы ждем его, и тогда отреагируем».

- Мы надеемся, что это можно будет сделать как можно быстрее, потому что жизнь находится на волоске, — сказал посол Китая Фу Цун, выразив надежду на голосование на этой неделе. - Пришло время этому совету принять меры. Это вопрос жизни и смерти. Это чрезвычайная ситуация, — заявил посол Франции Николя де Ривьер перед заседанием Совета.

Для принятия резолюции Совета Безопасности ООН необходимо как минимум девять голосов «за» при отсутствии вето со стороны постоянных членов Совета, то есть США, Великобритании, Франции, России или Китая.

Удар по Рафаху

Предложение Алжира возникло после удара израильской авиации в воскресенье по району вблизи города Рафах юге сектора Газа. Авиаудар привел к гибели по меньшей мере 45 человек, десяткам раненных и стал причиной пожара в лагере, который находится в обозначенной гуманитарной зоне аль-Маваси к западу от Рафаха.

Нападение вызвало всеобщее возмущение и осуждение Израиля, в том числе со стороны ближайших союзников.

Израиль в свое оправдание заявил, что атаковал двух членов группировки ХАМАС, и не имел намерения причинить вред гражданскому населению.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал удар по Рафаху «трагической ошибкой». Выступая перед парламентом в понедельник, он пообещал провести расследование инцидента.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила на следующий день, что фактической причиной смертельного пожара мог быть скрытый склад оружия ХАМАС. Израильские военные подчеркнули, что для авиаудара по прилегающей территории были использованы небольшие боеприпасы, которые сами по себе не могли вызвать такой пожар.

Операция ЦАХАЛ в Рафахе считается одним из заключительных этапов войны против палестинской группировки ХАМАС. После значительной ликвидации батальонов группировки в северной и центральной части сектора Газа израильская армия нацелилась на южные районы, где, по их словам, у ХАМАС осталось четыре батальона.

Однако Израиль столкнулся с сильным международным давлением, требующим не начинать операцию в Рафахе, поскольку там укрывается большинство перемещенного с севера и центра гражданского населения, нашедшего убежище во время войны.