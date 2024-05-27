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    08:17, 27 Май 2024 | GMT +6

    Израильский авиаудар по Рафаху привел к гибели 35 человек и десяткам раненных

    Израильский авиаудар по Рафаху
    Фото: ЦАХАЛ

    В результате авиаударов Израиля по меньшей мере 35 палестинцев погибли и десятки получили ранения в одном из районов города Рафах на юге сектора Газа. Ударам подвергся район, предназначенный для перемещенных лиц, сообщили представители палестинской службы здравоохранения и гражданской службы экстренной помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Палестинский Красный Полумесяц заявляет, что удары были нанесены по «палаткам перемещенных лиц возле штаб-квартиры ООН к северо-западу от Рафаха», и добавляет, что это место было определено Израилем как гуманитарная зона.

    Представитель Министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф аль-Кидра заявил, что в результате нападения 35 человек были убиты и десятки получили ранения, большинство из них - женщины и дети.

    Удар был нанесен по району Тель-аль-Султан на западе Рафаха - тысячи людей укрывались там после того, как многие из них покинули восточные районы города, где израильские силы начали наземное наступление более двух недель назад.

    Международный комитет Красного Креста заявил, что в его полевой госпиталь в Рафахе наблюдается приток раненых, другие больницы также принимают большое количество пациентов.

    Израильские СМИ со ссылкой на арабские и палестинские источники сообщили о пожаре в палаточном лагере в Рафахе, который возник, по всей видимости, в результате удара с воздуха, нанесенного ВВС Израиля.

    Израильские военные подтвердили, что вечером в воскресенье они нанесли авиаудар по городу Рафах на юге Газы, нацеленный, по их словам, на комплекс ХАМАС, где собрались высокопоставленные члены группировки.

    - Атака была осуществлена ​​против террористов, которые являются объектом нападения, в соответствии с международным правом, с использованием высокоточных боеприпасов и на основе разведывательных данных, указывающих на использование этого района террористами ХАМАС, — сообщается в заявлении ЦАХАЛ.

    Израильские военные заявили, что им известны сообщения о том, что удар и пожар, распространившийся на лагерь перемещенных палестинцев, привели к жертвам среди мирного населения. В заявлении сообщается, что инцидент находится на стадии дальнейшего расследования.

    По данным ЦАХАЛ, командир «штаба ХАМАС на Западном Берегу» и еще один высокопоставленный чиновник группировки были убиты в результате израильского авиаудара по Рафаху.

    - Ясин Рабия, глава штаба Западного берега, и Халед Наджар, еще один высокопоставленный член подразделения, были убиты в результате удара в районе Тель-Султан на северо-западе Рафиаха, - сообщает ЦАХАЛ.

    Израильские военные заявили, что удар был нанесен на основе «точных разведывательных данных».

    Группировка ХАМАС призвала палестинцев «подняться и выступить» против «резни», устроенной израильской армией в городе Рафах.

    Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри назвал нападение в Рафахе «резней», возложив на Соединенные Штаты ответственность за помощь Израилю оружием и деньгами.

    - В свете ужасающей сионистской резни, совершенной сегодня вечером преступной оккупационной армией против палаток перемещенных лиц… мы призываем массы нашего народа на Западном Берегу, в Иерусалиме, на оккупированных территориях и за рубежом восстать и гневно выступить против продолжающейся сионистской резни против нашего народа в этом секторе», — сообщается в заявлении ХАМАС.

    Кроме того, в воскресенье днем ХАМАС впервые за последние 4 месяца запустил 8 ракет по центральной части Израиля.

     

    Теги:
    сектор Газа Палестина Палестино-израильский конфликт Видео Мировые новости ХАМАС Израиль
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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