Израильский авиаудар по Рафаху привел к гибели 35 человек и десяткам раненных

В результате авиаударов Израиля по меньшей мере 35 палестинцев погибли и десятки получили ранения в одном из районов города Рафах на юге сектора Газа. Ударам подвергся район, предназначенный для перемещенных лиц, сообщили представители палестинской службы здравоохранения и гражданской службы экстренной помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Палестинский Красный Полумесяц заявляет, что удары были нанесены по «палаткам перемещенных лиц возле штаб-квартиры ООН к северо-западу от Рафаха», и добавляет, что это место было определено Израилем как гуманитарная зона.

Представитель Министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф аль-Кидра заявил, что в результате нападения 35 человек были убиты и десятки получили ранения, большинство из них - женщины и дети.

BREAKING: This is an UNRWA warehouse in Rafah bombed in Gaza.



Children have been burnt alive.



This is Israeli Terrorism. pic.twitter.com/fqoW82GcEC — Khalissee (@Kahlissee) May 26, 2024

Удар был нанесен по району Тель-аль-Султан на западе Рафаха - тысячи людей укрывались там после того, как многие из них покинули восточные районы города, где израильские силы начали наземное наступление более двух недель назад.

Международный комитет Красного Креста заявил, что в его полевой госпиталь в Рафахе наблюдается приток раненых, другие больницы также принимают большое количество пациентов.

Израильские СМИ со ссылкой на арабские и палестинские источники сообщили о пожаре в палаточном лагере в Рафахе, который возник, по всей видимости, в результате удара с воздуха, нанесенного ВВС Израиля.

An IDF aircraft struck a Hamas compound in Rafah in which significant Hamas terrorists were operating a short while ago.



The strike was carried out against legitimate targets under international law, through the use of precise munitions and on the basis of precise intelligence… pic.twitter.com/DQR2TyGwg2 — Israel Defense Forces (@IDF) May 26, 2024

Израильские военные подтвердили, что вечером в воскресенье они нанесли авиаудар по городу Рафах на юге Газы, нацеленный, по их словам, на комплекс ХАМАС, где собрались высокопоставленные члены группировки.

- Атака была осуществлена ​​против террористов, которые являются объектом нападения, в соответствии с международным правом, с использованием высокоточных боеприпасов и на основе разведывательных данных, указывающих на использование этого района террористами ХАМАС, — сообщается в заявлении ЦАХАЛ.

Израильские военные заявили, что им известны сообщения о том, что удар и пожар, распространившийся на лагерь перемещенных палестинцев, привели к жертвам среди мирного населения. В заявлении сообщается, что инцидент находится на стадии дальнейшего расследования.

По данным ЦАХАЛ, командир «штаба ХАМАС на Западном Берегу» и еще один высокопоставленный чиновник группировки были убиты в результате израильского авиаудара по Рафаху.

- Ясин Рабия, глава штаба Западного берега, и Халед Наджар, еще один высокопоставленный член подразделения, были убиты в результате удара в районе Тель-Султан на северо-западе Рафиаха, - сообщает ЦАХАЛ.

Израильские военные заявили, что удар был нанесен на основе «точных разведывательных данных».

Группировка ХАМАС призвала палестинцев «подняться и выступить» против «резни», устроенной израильской армией в городе Рафах.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри назвал нападение в Рафахе «резней», возложив на Соединенные Штаты ответственность за помощь Израилю оружием и деньгами.

- В свете ужасающей сионистской резни, совершенной сегодня вечером преступной оккупационной армией против палаток перемещенных лиц… мы призываем массы нашего народа на Западном Берегу, в Иерусалиме, на оккупированных территориях и за рубежом восстать и гневно выступить против продолжающейся сионистской резни против нашего народа в этом секторе», — сообщается в заявлении ХАМАС.

Кроме того, в воскресенье днем ХАМАС впервые за последние 4 месяца запустил 8 ракет по центральной части Израиля.