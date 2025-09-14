РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:51, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Алуа Балкибекова стала шестой финалисткой из Казахстана на ЧМ по боксу

    В английском Ливерпуле продолжаются полуфинальные бои чемпионата мира по боксу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алуа Балкибекова стала шестой финалисткой из Казахстана на ЧМ по боксу
    Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

    В весе до 51 кг казахстанка Алуа Балкибекова уверенно победила китайскую боксершу Синью Цю со счетом 4:1 в полуфинальном бою.

    За «золото» мирового первенства Алуа встретится с турчанкой Бусиназ Чакироглу.

    Отметим, что Алуа — шестая финалистка текущего чемпионата мира. Ранее финалистами стали Аида Абикеева, Айбек Оралбай, Махмуд Сабырхан, Назым Кызайбай и Санжар Ташкенбай.

    Также еще 2 казахстанки — Елдана Талипова и Виктория Графеева, проиграв в полуфинале, получат бронзовые медали.

    Теги:
    спортсмены Казахстана Чемпион мира Бокс
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают