22:51, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5
Алуа Балкибекова стала шестой финалисткой из Казахстана на ЧМ по боксу
В английском Ливерпуле продолжаются полуфинальные бои чемпионата мира по боксу, передает корреспондент агентства Kazinform.
В весе до 51 кг казахстанка Алуа Балкибекова уверенно победила китайскую боксершу Синью Цю со счетом 4:1 в полуфинальном бою.
За «золото» мирового первенства Алуа встретится с турчанкой Бусиназ Чакироглу.
Отметим, что Алуа — шестая финалистка текущего чемпионата мира. Ранее финалистами стали Аида Абикеева, Айбек Оралбай, Махмуд Сабырхан, Назым Кызайбай и Санжар Ташкенбай.
Также еще 2 казахстанки — Елдана Талипова и Виктория Графеева, проиграв в полуфинале, получат бронзовые медали.