Алуа Балкибекова стала шестой финалисткой из Казахстана на ЧМ по боксу

В весе до 51 кг казахстанка Алуа Балкибекова уверенно победила китайскую боксершу Синью Цю со счетом 4:1 в полуфинальном бою.

За «золото» мирового первенства Алуа встретится с турчанкой Бусиназ Чакироглу.

Отметим, что Алуа — шестая финалистка текущего чемпионата мира. Ранее финалистами стали Аида Абикеева, Айбек Оралбай, Махмуд Сабырхан, Назым Кызайбай и Санжар Ташкенбай.

Также еще 2 казахстанки — Елдана Талипова и Виктория Графеева, проиграв в полуфинале, получат бронзовые медали.