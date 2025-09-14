РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:21, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Еще три казахстанца вышли в финал ЧМ по боксу

    В английском Ливерпуле в рамках чемпионата мира по боксу состоялась дневная полуфинальная сессия, передает Kazinform.

    Три казахстанца вышли в финал ЧМ по боксу
    Фото: Sport.kz

    За выход в финал бились сразу 2 представителя Казахстана – Назым Кызайбай и Санжар Ташкенбай.

    Бронзовая призерка Олимпиады Назым Кызайбай была фавориткой полуфинального поединка в весе до 48 кг против узбечки Сабины Бобокуловой.

    14 сентября Кызайбай в финальном бою против либо Минакши Минакши из Индии, либо Алтенсегцег Луцайхан из Монголии будет пытаться выиграть свою четвертую в карьере золотую медаль чемпионатов мира.

    В весе до 50 кг Санжар Ташкенбай решением судей взял верх над сильным кубинцем Алехандро Кларо Фисом 4:1.

    Таким образом, Санжар вышел в финал соревнования и гарантировал себе минимум серебряную медаль.

    Успешно выступил в полуфинале и Махмуд Сабырхан. В весе до 55 кг он встретился с китайцем Лю Чуанем (Китай).

    Расписание вечерней сессии 13 сентября выглядит так:

    Женщины. 51 кг. 22:15:

    Алуа Балкибекова (Казахстан) vs Ци Синью (Китай)

    Мужчины. 70 кг. 22:45:

    Торехан Сабырхан (Казахстан) vs Одел Камара (Англия)

    Женщины. 70 кг. 23:15:

    Наталья Богданова (Казахстан) vs Шантель Рид (Англия)

    Напомним, накануне Айбек Оралбай изначально не был фаворитом полуфинального боя в весе свыше 90 кг, так как его соперник – двукратный олимпийский чемпион, живая легенда Хулио Сесар Ла Крус Пераса из Кубы. Казахстанец в упорном бою вырвал победу 3:2 и прошел в финал.

    Также вчера Аида Абикеева победила в полуфинале Грейн Мари Уолш из Ирландии и также стала финалисткой.

    Ранее мы писали, сколько медалей у Казахстана на чемпионате мира по боксу. 

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Чемпион мира Бокс
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают