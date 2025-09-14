Еще три казахстанца вышли в финал ЧМ по боксу

За выход в финал бились сразу 2 представителя Казахстана – Назым Кызайбай и Санжар Ташкенбай.

Бронзовая призерка Олимпиады Назым Кызайбай была фавориткой полуфинального поединка в весе до 48 кг против узбечки Сабины Бобокуловой.

14 сентября Кызайбай в финальном бою против либо Минакши Минакши из Индии, либо Алтенсегцег Луцайхан из Монголии будет пытаться выиграть свою четвертую в карьере золотую медаль чемпионатов мира.

В весе до 50 кг Санжар Ташкенбай решением судей взял верх над сильным кубинцем Алехандро Кларо Фисом 4:1.

Таким образом, Санжар вышел в финал соревнования и гарантировал себе минимум серебряную медаль.

Успешно выступил в полуфинале и Махмуд Сабырхан. В весе до 55 кг он встретился с китайцем Лю Чуанем (Китай).

Расписание вечерней сессии 13 сентября выглядит так:

Женщины. 51 кг. 22:15:

Алуа Балкибекова (Казахстан) vs Ци Синью (Китай)

Мужчины. 70 кг. 22:45:

Торехан Сабырхан (Казахстан) vs Одел Камара (Англия)

Женщины. 70 кг. 23:15:

Наталья Богданова (Казахстан) vs Шантель Рид (Англия)

Напомним, накануне Айбек Оралбай изначально не был фаворитом полуфинального боя в весе свыше 90 кг, так как его соперник – двукратный олимпийский чемпион, живая легенда Хулио Сесар Ла Крус Пераса из Кубы. Казахстанец в упорном бою вырвал победу 3:2 и прошел в финал.

Также вчера Аида Абикеева победила в полуфинале Грейн Мари Уолш из Ирландии и также стала финалисткой.

