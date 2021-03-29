Алматы готов к массовой вакцинации - Бакытжан Сагинтаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы готов к массовой вакцинации. Об этом в прямом эфире на телеканале «Алматы» сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В начале марта получено 10 800 доз вакцин первого компонента. Мы привили медиков, учителей, работников полиции. Мы ожидаем, что в апреле будет большой объем вакцины. Это «Спутник V». На апрель выделена квота - 65 000 доз. Но вчера разговаривал с Премьер-Министром страны, где мы говорили, что 65 000 доз - это мало для Алматы. С учетом, что у нас растет заражаемость, нам необходимо увеличить квоту, на что Премьер-Министр дал согласие. Думаю, что в ближайшее время пересмотрим квоту», - отметил аким города в прямом эфире передачи Akimat Live на телеканале «Алматы».

Бакытжан Сагинтаев добавил, что в связи с этим будет большое количество прививочных пунктов, будут работать мобильные бригады для вакцинации, пункты будут размещены в поликлиниках и в крупных торговых центрах.

«Мы, в принципе, готовы к началу массовой вакцинации в городе. Одними ограничительными мерами мы далеко не уйдем. Уже год тренируемся с этими мерами, то карантин объявляем, то ЧП, то жесткий локдаун делаем, но мы видим, что вирус мутируется, новые штаммы появляются. Вирус всегда нас сопровождает, спасет только вакцина. Поэтому я призываю, когда начнется массовая вакцинация, чтобы с пониманием относились. Чем больше мы будем вырабатывать коллективный иммунитет по всему городу, тем быстрее мы будем жить в нормальной ситуации», - добавил он.

Напомним, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин продлил ранее подписанное постановление до 12 апреля и внес дополнительные изменения.

Согласно постановлению, метро и автобусы будут ездить в штатном режиме в будние дни, а в выходные с ограничением. Непродовольственные рынки и ТРЦ не будут работать до 12 апреля. Напомним, ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом снабжения города лекарственными средствами.



