Алматы готов к массовой вакцинации - Бакытжан Сагинтаев
«В начале марта получено 10 800 доз вакцин первого компонента. Мы привили медиков, учителей, работников полиции. Мы ожидаем, что в апреле будет большой объем вакцины. Это «Спутник V». На апрель выделена квота - 65 000 доз. Но вчера разговаривал с Премьер-Министром страны, где мы говорили, что 65 000 доз - это мало для Алматы. С учетом, что у нас растет заражаемость, нам необходимо увеличить квоту, на что Премьер-Министр дал согласие. Думаю, что в ближайшее время пересмотрим квоту», - отметил аким города в прямом эфире передачи Akimat Live на телеканале «Алматы».
Бакытжан Сагинтаев добавил, что в связи с этим будет большое количество прививочных пунктов, будут работать мобильные бригады для вакцинации, пункты будут размещены в поликлиниках и в крупных торговых центрах.
«Мы, в принципе, готовы к началу массовой вакцинации в городе. Одними ограничительными мерами мы далеко не уйдем. Уже год тренируемся с этими мерами, то карантин объявляем, то ЧП, то жесткий локдаун делаем, но мы видим, что вирус мутируется, новые штаммы появляются. Вирус всегда нас сопровождает, спасет только вакцина. Поэтому я призываю, когда начнется массовая вакцинация, чтобы с пониманием относились. Чем больше мы будем вырабатывать коллективный иммунитет по всему городу, тем быстрее мы будем жить в нормальной ситуации», - добавил он.
Напомним, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин продлил ранее подписанное постановление до 12 апреля и внес дополнительные изменения.
Согласно постановлению, метро и автобусы будут ездить в штатном режиме в будние дни, а в выходные с ограничением. Непродовольственные рынки и ТРЦ не будут работать до 12 апреля. Напомним, ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом снабжения города лекарственными средствами.