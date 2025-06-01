Алматинцы отпраздновали День защиты детей ярким фестивалем

В первый день лета Алматы наполнился яркими красками, детским смехом и атмосферой радости. Несмотря на пасмурную погоду, настроение у горожан было хорошее. Во всех районах мегаполиса прошли разнообразные праздничные мероприятия, а главным центром торжества стал сквер имени Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой у площади Астана. Именно здесь состоялся масштабный фестиваль, который собрал более 5 тысяч юных жителей и гостей города.

Фестиваль прошел в формате пяти тематических станций JARYQ, каждая из которых раскрывала разные стороны детского развития: Jastar — технологии и инновации, Arman — мечты и волшебство, Rukh — культура и история, Yntalyq — творчество и искусство, Qabilet — профориентация и знакомство с профессиями.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Особое внимание организаторы уделили формату edutainment — обучению через увлекательные игровые формы. Это позволило сделать день не только праздничным, но и полезным для юных участников. Большой интерес у детей также вызвала станция Qabilet, посвященная профориентации и Году рабочих профессий. Здесь гости не только узнавали о разных ремеслах и специальностях, но и сами пробовали себя в роли представителей самых разных профессий. Выполняя практические задания, они осваивали реальные трудовые навыки, знакомились с тонкостями рабочих процессов и открывали для себя мир труда.

Фото: Александр Павский / Kazinform

На открытии фестиваля присутствовал аким города Дархан Сатыбалды. В своей речи он отметил важность проектов, направленных на развитие подрастающего поколения — осознанного, талантливого и ответственного.

— Алматы был и остается городом, где дети растут с верой в себя и уверенно идут к своим мечтам. Мы создаем не просто комфортную среду - мы строим будущее, в котором каждый ребенок чувствует поддержку, раскрывает свой потенциал и знает: его мечты важны, а возможности реальны, — сказал градоначальник.

Настоящим украшением фестиваля стали творческие зоны, организованные детскими центрами, Дворцом школьников и музыкальными школами города. Мастер-классы, креативные лаборатории, перформансы и игровые активности увлекли детей и родителей, наполнив пространство атмосферой дружбы и вдохновения.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В акимате напомнили, что дополнительное образование в Алматы развивается активно: финансирование ежегодно растет согласно дорожной карте на 2023–2029 годы. Сейчас в 216 школах обучается свыше 309 тысяч детей, из них свыше 224 тысяч охвачены кружками и секциями.

В 2025 году на госзаказ в государственных организациях выделят 8,6 млрд тенге (в 2024 - 6,1 млрд), в частных — 3,1 млрд тенге на 11 тыс. мест (в 2024 г. - 2,3 млрд на 8,5 тыс. мест) по семи направлениям - от науки и экологии до творчества, спорта и языков.

Напомним, сегодня Казахстан отмечает Международный День защиты детей. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей страны с этим праздником.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform