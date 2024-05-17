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    22:29, 16 Май 2024 | GMT +6

    Алматинцев предупредили о сильном дожде и возможных подтоплениях

    дождь Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    16-18 мая в горных районах Алматы в связи с прогнозом сильных осадков ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. При превышении опасных отметок, возможны разливы и подтопления, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — На основании штормового предупреждения «Казгидромет» информируем, что 16 мая вечером, а также ночью 17 мая в Алматы ожидается сильный дождь, днем гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы могут достичь 17-22 метра в секунду, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    В связи с прогнозом сильных осадков департамент по чрезвычайным ситуациям напоминает жителям о необходимости очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по их территории или в непосредственной близости.

    ДЧС также не рекомендует горожанам оставлять машины под деревьями. При шквалистом усилении ветра рекомендуется:

    • ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
    • если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
    • находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине. Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
    • смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

    Ранее в акимате сообщили, что для предупреждения подтоплений в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевыми инструментами.

    Теги:
    Подтопления Погода ДЧС Дожди Сильный ветер Казгидромет Алматы Реки Штормовое предупреждение
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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