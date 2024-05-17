Алматинцев предупредили о сильном дожде и возможных подтоплениях

16-18 мая в горных районах Алматы в связи с прогнозом сильных осадков ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. При превышении опасных отметок, возможны разливы и подтопления, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На основании штормового предупреждения «Казгидромет» информируем, что 16 мая вечером, а также ночью 17 мая в Алматы ожидается сильный дождь, днем гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы могут достичь 17-22 метра в секунду, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

В связи с прогнозом сильных осадков департамент по чрезвычайным ситуациям напоминает жителям о необходимости очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по их территории или в непосредственной близости.

ДЧС также не рекомендует горожанам оставлять машины под деревьями. При шквалистом усилении ветра рекомендуется:

ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);

если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине. Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Ранее в акимате сообщили, что для предупреждения подтоплений в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевыми инструментами.