Проливные дожди ожидаются в Алматы

В Алматы, по прогнозам синоптиков, ожидаются проливные дожди. Коммунальные службы города приведены в готовность, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, для предупреждения подтоплений в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевыми инструментами. Заготовлено 2,3 тысячи мешков с песком. При необходимости количество рабочих и спецтехники будет увеличено. В районных акиматах будет организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

- На сегодня силами коммунальных служб произведены работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и «ловушек» для случайного мусора. По состоянию на 15 мая вывезено около 865 тонн мусора, смета и ила. Все арычные сети очищены, - проинформировали в управлении развития коммунальной инфраструктуры.

В связи с ухудшением погодных условий, жителям и гостям города рекомендуется воздержаться от походов в горы. Водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач.

Во избежание подтоплений также горожан просят не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности по статье 505 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов».