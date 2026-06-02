Алматинцев попросили закрывать окна и не находиться вблизи рекламных щитов

3 июня в Алматы ожидаются гроза, дождь и усиление северо-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду. Такие данные озвучили в ДЧС на основании штормового предупреждения, передает агентство Kazinform.

По данным департамента, в горных районах Бостандыкского и Медеуского районов прогнозируются кратковременные дожди, гроза, а также усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

В ДЧС рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить пребывание на улице.

В частности, не рекомендуется находиться вблизи слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов, строительных ограждений, деревьев и других объектов, которые могут представлять опасность при сильных порывах ветра.

Также жителей просят воздержаться от походов в горную местность на период действия штормового предупреждения. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Ранее синоптики прогнозировали, что в июне на большей части Казахстана температура воздуха будет на 1–2 градуса выше климатической нормы. Осадки в большинстве регионов ожидаются в пределах нормы, однако на западе и северо-западе страны возможны дожди выше среднемноголетних значений.

Также казахстанцев предупредили о грозах, шквалах и пожарной опасности. 3 июня в большинстве регионов Казахстана объявлены штормовые предупреждения.