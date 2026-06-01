Жара до +46°C и грозы с градом: каким будет июнь 2026 года в Казахстане

Синоптики прогнозируют, что в июне на большей части Казахстана ожидается температура на 1–2 градуса выше нормы. Осадки в большинстве регионов ожидаются в пределах нормы, однако на западе и северо-западе страны возможны дожди выше среднемноголетних значений, передает Kazinform.

Как сообщает казгидромет, на юге и юго-западе страны в отдельные дни прогнозируются пыльные бури.

Ожидается постепенное повышение температуры воздуха:

на западе, юго-западе страны, в Актюбинской области ночью от +6+12°С до +13+22°С, днем от +15+25°С до +27+32°С, на юго-западе республики до +35°С;

Колебание температуры воздуха прогнозируется:

на севере республики, в Костанайской области ночью от +11+16°С до +15+20°С, днем от +21+26°С до +28+33°С;

на юге страны ночью от +17+25°С до +13+18°С, днем от сильной жары +33+40°С до +23+31°С, тогда как на юго-востоке страны ожидается постепенный спад сильной жары от +33+38°С до +20+27°С.

В начале декады на востоке и в центре республики в дневные часы воздух прогреется до сильной жары +33+39°С. Однако в остальной период основной фон температуры воздуха прогнозируется: ночью +13+20°С, днем +25+33°С.

Во второй и третьей декадах июня жаркая погода будет периодически уступать место прохладным и дождливым дням с грозами, усилением ветра, в отдельных районах возможны град и пыльные бури.

Температурный фон будет также неустойчивый: